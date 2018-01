Paola Tinoco es editora, escritora, socióloga e incansable promotora de libros que vuelve aventurarse en una recopilación; ahora son cuentos cuyo requisito es el tema: Tríos.

En entrevista, la escritora cuenta sobre el proyecto literario publicado por la editorial Anagrama donde reúnen relatos de reconocidos autores como: los españoles Sara Mesa, Luisgé Martin, Andrés Barba y Marta Sanz, los mexicanos Juan Villoro, Alberto Chimal, Mariana H, Yuri Herrera y Antonio Parra, el venezolano Alberto Barrera Tyszka y la chilena Isabel Mellado.

¿La palabra “Tríos” siempre será un buen gancho para atraer lectores?

“Pude darme cuenta de eso a partir de la respuesta a mi anterior antología, Más de lo que te imaginas, publicada por Cal y Arena, donde se incluyen cuentos denominados perversos. La palabra perversión era un gancho para los lectores, querían saber qué tipo de perversiones se le habrían ocurrido a aquellos escritores y lo mismo pasa con Tríos, poquísima gente piensa en otra cosa que no sea erótica, pero pronto se diluye esa idea al encontrarse con cuentos como el de Alberto Chimal, por ejemplo, o Andrés Barba, que describen tríos sin sexo de por medio”.

¿Primero planeas las antologías y luego les buscas un hogar?

“Sí, primero hago un plan, me intereso por un tema y busco escritores que me gustan, claro, pero también que conozco por su compromiso con el cuento”.

¿A las editoriales les interesa hacerlas o te has topado con negativas?

“Hasta el momento no he tenido una respuesta negativa. También quizá tenga que ver que me cuido de proponer temas y escritores que les interesen, conozco el mundo del libro, y aunque los veamos con ojos de amor a la literatura, no hay que perder de vista que son un producto”.

¿Cuál es la virtud de una antología?

“Para conocer diferentes voces literarias en un sólo libro. Es algo que siempre agradece el lector, no sólo las novelas. Y les viene bien conocer o releer a diferentes escritores a quienes después buscan en otros géneros”.

La selección de autores es como un Dream Team…

“Para mí siempre son un ‘¡Dream Team!’, porque son los cuentistas que me gustan, el equipo que elijo para sacar un libro adelante y hasta el momento he tenido buenos resultados con la selección, como en De lengua me como un cuento (escritores latinoamericanos, publicada por Axial) o Mexicanos en una nuez, de microrrelatos, publicada por Posdata”.

¿Cuál fue el criterio de elección?

“Algunos de ellos, con el tiempo y las ferias de libros, se han hecho amigos, pero no ha sido ese el motivo de la selección. A Luisgé, por ejemplo, no lo conocí en persona hasta la Feria Internacional del Libro del año pasado que fue invitado. A Sara Mesa sigo sin tener el gusto de conocerla pero he leído sus estupendos cuentos. Fueron elegidos porque me gusta su forma de narrar y porque son autores que responden a retos como este. Hay escritores a quienes no les gusta que les den temas y prefieren escribir solo lo que a ellos les interesa, pero en el caso de mi selección, es bien sabido que les gustan los cuentos y se comprometen con los temas”.

¿Encontraste algo en común en ellos?

“Encontré que eran capaces de responder a un reto y divertirse con él. Lo similar es que escribieron sobre un trío, solamente, cada uno desarrolló su historia con libertad y de acuerdo a sus propios intereses y cada uno se fue por donde le dio la gana: relaciones histéricas, trastocadas, bandas delincuenciales que confunden sus propios códigos, santacloses sensuales, etcétera”.

Alguno te llamó más la atención…

“Todos me gustan por sus diferencias. Mi gusto particular en este libro no ha sido por un cuento sino por un tema y todos ellos respondieron con historias estrambóticas, dulces o bien amargas pero ninguna que deje a los lectores indiferentes”.

¿Crees que el cuento vive un buen momento en el mercado?

“Sí, los lectores que compran libros han respondido muy bien por un género que hace tiempo no redituaba económicamente pero que ahora se puede percibir, ha cambiado. Cada vez hay más libros de cuentos circulando con un tiraje mayor del que usualmente se imprimía y eso sólo se hace cuando hay demanda. Vemos por ejemplo cómo los gordísimos tomos de Chéjov, publicados por Páginas de espuma, vuelan de los estantes de las librerías y pienso que es un buen síntoma. Así que sí, vive un gran momento”.

Seguramente ya planeas una nueva antología…

“Sí, estoy preparando una sobre ciencia ficción. Ya tengo varios cuentos entre ellos uno de Irvine Welsh, de Edimburgo, Håkon øvreås, de Noruega, en fin, estoy buscando cuentos de autores de países diferentes a los que acostumbro, pero claro, habrá mexicanos, argentinos, españoles seguramente”.

¿Quién es?

Paola Tinoco (Ciudad de México, 1974) es escritora, editora y socióloga. Ha colaborado en revistas como Playboy, Esquire o Sinembargo.mx, y es columnista de Marvin. Compiló las antologías De lengua me como un cuento, Cuentos desde el cerro de la silla, Más de lo que te imaginas y Mexicanos en una nuez. En 2010 publicó el libro de relatos Oficios ejemplares; algunos de sus cuentos han sido incluidos en diversas compilaciones.

