5:34 de la tarde. Es la noche del Oscar. Zapeo canales buscando una buena versión de la alfombra roja. Me importa por el movimiento #TimesUp que quiere cambiar Hollywood. Más equidad, derechos para las mujeres. Esta puede ser una noche histórica.

5:37 Puede ser la noche de Guillermo del Toro. Veremos.

5:45 El pie del que cojea Del Toro es la narrativa. En sus películas suceden absurdos de primer año. Declara que su maestro en el guionismo es Luis Humberto Hermosillo, cineasta malísimo. Ahora lo entiendo todo.

6:01 Quien escribe esta línea temporal no es buena prediciendo, pero creo que hay tres premios cantados: Mejor Actriz de Reparto para Allison Janney, Mejor Actor para Gary Oldman, Mejor Actor de Reparto para Sam Rockwell y Mejor Banda Sonora para La forma del agua, de Alexandre Desplat.

6:32 Este año los Oscar está tirando a lo diverso. Mary J. Blige y Daniel Kaluuya van por los afroamericanos; Coco y Guillermo del Toro, así como la película Una mujer fantástica (Chile) van por Latinoamérica, y Daniela Vega, protagonista del filme chileno, representa a la comunidad trans: es la primera mujer trans en subirse al escenario de los Oscar.

6:35 La alfombra roja me parece infinitamente aburrida. Sólo me da gusto ver a Allison Janney y Jane Fonda presumiendo porte.

6:56 Gran momento: Guillermo del Toro trae un prendedor en apoyo al movimiento #TimesUp #Respect.

7:03 “Si escuchan su nombre, no se paren de inmediato”: el primer chiste de Jimmy Kimmel, le tira al error legendario del año pasado. Arrancan los Oscar.

7:05 “Tenemos que dar un ejemplo para terminar con el acoso en el trabajo... sólo tendrán que lidiar con el acoso en cualquier otro lugar”. El chiste incómodo de Kimmel. Así se sale del tema #TimesUp y Harvey Weinstein.

7:13 El monólogo de Kimmel resulta de lo más anodino. ¿Dónde está Ellen Degeneres?

7:18 Cantado: Actor de Reparto para Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen. Primer Oscar de la entrega. Rockwell suda mientras da su discurso. Uno pensaría que los famosos están acostumbrados al reflector, pero no, por eso el gesto de Rockwell resulta encantador.

7:26 Otro premio cantado: la caracterización de Gary Oldman como Winston Churchill para Las horas más oscuras.

7:31 Se le va el primer Oscar a La forma del agua, pero no hay sorpresa. Mark Bridges hizo un trabajo exquisito para el vestuario de El hilo fantasma.

7:38 Lo que importa de la ceremonia no son sólo los grandes gestos, sino también lo pequeños momentos personales, como cuando la veterana Eva Marie Saint dice: “Soy más vieja que la Academia”.

7:54 Se trata de la empatía, dice la Academia con un brillante montaje de grandes cintas. Bueno, no siempre se trata de la empatía, en especial cuando llevas siglo y medio siendo una máquina de propaganda racista, misógina y bélica. But who’s counting?

7:58 Yes! Dunkerque de Christopher Nolan se lleva su primera nominación por Edición de Sonido. Pierde otro La forma del agua. ¿Será una tendencia?

8:02 Mezcla de Sonido para Dunkerque. Segundo Oscar para ella y segundo que le arrebata a la cinta de Del Toro.

8:09 Una gran perdedora de la noche es Blade Runner 2049. Sus nominaciones, pocas, están siendo ignoradas. Y, por cierto, La forma del agua se acaba de llevar Mejor Diseño de Producción.

8:16 Momento entrañable: Natalia Lafourcade, Miguel y Gael García Bernal dan una rendición nostálgica de “Recuérdame” de Coco. Ya, denle el premio.

8:23 Ya vamos llegando a lo interesante. Mejor Película en Lengua no Inglesa. ¡Y se la lleva Una mujer fantástica!, la cinta chilena de Sebastián Lelio. Historia pura: Daniel Vega, actriz trans, sube al escenario como ganadora. Y pronto regresará para presentar una de las canciones nominadas. Se rompe una barrera, poquito, pero se quebró.

8:29 Y se cumple otra predicción. Allison Janney es la Actriz de Reparto del año. Triste que no se lo llevara Octavia Spencer, posiblemente lo mejor de La forma del agua.

8:38 Kobe Bryant debe ser el primer deportista profesional que se lleva un Oscar. Dear Basketball, su carta de amor al deporte que le dio todo, es el corto animado ganador.

8:40 Pues hasta ahora no hay sorpresas: Coco gana Mejor Película Animada. Y eso que no le fue tan bien en taquilla en Estados Unidos.

8:53 Bueno, no todo es malo para Blade Runner 2049. Es una injusticia que Denis Villenueve, su director, no estuviera entre los nominados, pero al menos acaban de reconocerla por sus efectos especiales.

8:56 Dunkerque se perfila como ganadora de la noche. Se lleva el de Edición. Su tercero de la entrega.

9:06 Están tratando de hacer un “cute moment” metiendo celebridades a una sala normal de cine. Ja: que esa gente esté en el cine y no viendo los Oscar significa que the joke’s on you, Academy.

9:25 El gran momento de #TimesUp llega a través de un video que expresa la diversidad de la industria cinematográfica. Ha llegado la declaración fuerte que esperábamos toda la noche. Bien por la Academia. Ahora, no hay que olvidar que #TimesUp y #MeToo son movimientos de mujeres con una problemática específica.

9: 32 Llámame por tu nombre, la película más bella entre las nominadas, gana el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Premio de consolación, pero premio al fin.

9:36 ¡Jordan Peele le arrebata el premio de Guión Original a Del Toro! ¿Será que Del Toro se lleva el de director?

9:44 Qué onda con el acto propagandístico de las fuerzas armadas. Hollywood es una máquina ideológica poderosa.

9:48 Roger Deakins le da a Blade Runner 2049 el Oscar a Fotografía. Era un momento para hacer historia, Hollywood, premiar a la única mujer nominada en la categoría. En fin, Blade Runner 2049 lo merece.

9: 59 La forma del agua gana Mejor Banda Sonora gracias a Alexandre Desplat. Es una opción lógica, había ganado todos los premios de la temporada.

9:02 “Recuérdame” de Coco es la canción del año. Los mismos compositores de las canciones de Frozen operan su magia con el Día de Muertos. Felicitaciones a los hermanos López.

10:11 The Big Sick es una de las películas ignoradas pero es un verdadero must del cine del 2017. Véanla como puedan.

10:14 ¡Del Toro, Del Toro, Del Toro! Mejor Director para el tapatío. Si no era una era la otra. Y ahora sí, los tres amigos son la generación mexicana más exitosa en Hollywood. Unos verdaderos seductores de la industria gringa.

10: 24 Sin sorpresa en el frente. Gary Oldman se va con el Oscar a Mejor Actor en la bolsa. Su interpretación de Churchill es inolvidable.

10:33 Y Frances McDormand se lleva el que puede ser el premio más merecido de la noche. Su actuación es el motor de Tres anuncios por un crimen, gran película. Y lo mejor: dedica su premio a todas las mujeres que trabajan en el cine.

10:40 Es chistoso que les den chance a Warren Beatty y Faye Dunaway de enmendar su error del año pasado. A ver si ahora sí leen bien el sobre de Mejor Película.

Y la ganadora es... ¡La forma del agua! Dos de tres para Del Toro. Revisa el sobre. No puede creerlo. Es la noche de México en los Oscar. Si lo merece se puede discutir, pero lo interesante es que los tres amigos han demostrado que se puede encontrar el modo al éxito. Enhorabuena.

Oscar a la mexicana

Y llegó por fin la hora del tapatío

Quizá si una noche importa en la historia del cine mexicano hecho en el extranjero es la de los Oscar. La posibilidad de tener un tres de tres directores mexicanos nominados y triunfadores al hilo era inaudito. Del Toro se une a su generación, la de los tres amigos levantando el premio de la Academia a Mejor Director y a Mejor Película con La forma del agua.

¿Quién es Guillermo del Toro?

Un cineasta que optó por el cine divertido, en vez del de ensayo o “de autor”, como Iñárritu y Cuarón.

No obstante, su cine es distintivo: entre sus ingredientes están el horror, la fantasía, parias como protagonistas y monstruos. Ése es quizá su mayor talento, su capacidad para crear personajes de pesadilla que resultan tener un inesperado lado tierno.

La forma del agua es su película mejor lograda. La historia cuenta un romance con toques de la Guerra Fría y la evolución de la sociedad estadounidense a un ambiente en el que todos, hasta el más outcast, puede aspirar al amor y la felicidad.

El argumento ha convencido a diversos jurados en esta temporada de premios. No sólo fue la cinta más nominada de estos Oscar, en los Golden Globes se llevó el premio a Mejor Director y a Mejor Música Instrumental para Alexandre Desplat.

En los BAFTA, el equivalente británico de los Oscar, Del Toro también se fue premiado como Mejor Director y Desplat, por su trabajo en la música. La cinta sumó además el reconocimiento a Mejor Diseño de Producción, para Paul D Austerberry, Jeffrey A Melvin y Shane Vieau.

Si seguimos sumando, también tuvo nominaciones para los Screen Actors Guild Awards por las actuaciones de Sally Hawkins y Richard Jenkins y los AACTA International Awards, para Mejor Director y Mejor Actriz. Pero posiblemente la mención más importante para La forma del agua sea la que recibió del American Film Institute, que la designó la obra del año, frente a competidores como Dunkirk de Christopher Nolan, y Tres anuncios por un crimen de Martin McDonagh.

Los premios como Mejor Director y Mejor Película que recibió la noche de este domingo Guillermo del Toro hacen soñar con un cine mexicano de exportación. Tampoco exageremos. Pero siempre hay que celebrar el triunfo de un paisano.

Premios con sabor a México

A lo largo de la historia de la Academia, varios mexicanos han pisado el escenario para dar su discurso, con la preciada estatuilla en mano.

Aquí la lista de quienes han representado a nuestro país en la entrega de los premios Oscar.

Mexicanos que han ganado el Oscar:

emile kuri

• Mejor dirección artística-blanco y negro (1950)

• Cinta: La heredera

• Mejor dirección de arte-color (1955)

• Cinta: 20,000 leguas de viaje submarino

anthony quinn

• Mejor actor de reparto (1952)

• Cinta: ¡Viva Zapata!

• Mejor actor de reparto (1957)

• Cinta: El loco del pelo rojo

edward carrere

• Mejor dirección de arte (1968)

• Cinta: Camelot

manuel arango

• Mejor cortometraje y Mejor Documental (1972)

• Cinta: Centinelas del silencio

beatrice de alba

• Mejor maquillaje (2003)

• Cinta: Frida

eugenio caballero

• Mejor dirección artística (2007)

• Cinta: El laberinto del fauno

guillermo navarro

• Mejor fotografía (2007)

• Cinta: El laberinto del fauno

alfonso cuarón

• Mejor director y Mejor edición (2014)

• Cinta: Gravedad

lupita nyong’o

• Mejor actriz de reparto (2014)

• Cinta: 12 años de esclavitud

emmanuel lubezki

• Mejor fotografía (2014)

• Cinta: Gravedad

• Mejor fotografía (2015)

• Cinta: Birdman

• Mejor fotografía (2016)

• Cinta: El Renacido

alejandro gonzález iñárritu

• Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión original (2015)

• Cinta: Birdman

• Mejor dirección (2016)

• Cinta: El Renacido

guillermo del toro

• Mejor director y Mejor película (2018)

• Cinta: La forma del agua

