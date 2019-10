Está en puerta la séptima edición del Abierto Mexicano de Diseño (AMD 2019), la celebración en el centro de la Ciudad de México que reúne y celebra todas las expresiones creativas relacionadas con el diseño a favor de la resolución de problemáticas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas.

Se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre con un programa, entre conferencias, exposiciones, talleres e intervenciones del espacio público, del que formarán parte 407 diseñadores, 185 proyectos y seis pabellones en 20 sedes del Centro Histórico, como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Ex Teresa Arte Actual, el Museo Numismático Nacional, el Laboratorio Arte Alameda, la Galería El Rule, el Museo de Arte Popular, la Alameda Central o la Plaza Tolsá.

Así se anunció la mañana de este martes en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la presencia de Ricardo Lozano, director ejecutivo del AMD; Carlos Mackinlay, secretario de Turismo de la Ciudad de México; Laura Elena González, directora General de Cooperación Educativa y Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Kevin Mackenzie, director del British Council México; Mario Ballesteros, curador invitado del AMD, y Tania Tovar, Curadora del Pabellón de Arquitectura.

Ahí mismo se dio a conocer que el tema rector de la edición será la exploración de lo popular a través de diseño. Para ello, cada proyecto se clasificará dentro de seis posibles modalidades: Exposición central, Novedades, Abierto 24 horas, Eventos aliados, Pabellones y Espacio Cultural.

Como parte de los proyectos que integran Exposición central destaca la muestra “Pop, populista, popular. El diseño del pueblo”, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde más de 100 creadores mexicanos y extranjeros de distintas disciplinas que propondrán desde sus propios puntos de vista su interpretación de lo popular. La exposición se dividirá, a su vez, en tres ejes temáticos: “El pueblo diseña”, “Diseño para el pueblo” y “El diseño del pueblo”.

Por su parte, la modalidad de Novedades debutará en esta edición y tendrá cabida en el Museo Nacional de Arte (Munal), con la muestra las propuestas más recientes de la industria del diseño en sus distintas modalidades. De ella tomarán parte aproximadamente 40 creadores individuales o colectivos como Diagonal, CIRCULAR Biodesign, Christian Vivanco, Fundidora Mexicana, Galería Mexicana de Diseño, Tzompantle o Andrés Lhima.

Abierto 24 Horas detonará discusiones en torno al diseño. De él destacan conversaciones como la titulada “El diseño de una ciudad que se sigue construyendo” presentada por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Coolhunter, y “¿El diseño sin causa no tiene sentido?”, presentado por What Design Can Do Mexico City y Emerge Mx, ambos en el Pasagüero, o “El futuro de Crafting Futures México”, presentado por el British Council y ALIADO, en X-Cantina.

En el Pabellón de Arquitectura, en el Museo Numismático Nacional, se explorará la producción arquitectónica contemporánea en México a través de la confluencia de lo artesanal con lo industrial. De este programa tomarán parte arquitectos y despachos como Alberto Odériz, ANEXO, DOSA Studio, Edgar Solórzano, Filodentro, Taller de Arquitectura Pública, Ignacio Pérez Certucha y Talleresque. Además, el despacho Dellekamp Schleich presentará la instalación monumental “Dicotomías del poder” en el Salón de Fundición de la misma sede

El Pabellón Tecnológico ocupará el Laboratorio Arte Alameda con el proyecto “TECNOPOP: Diseño y tecnología en la era del meme”, una exposición que echará luz a las distintas prácticas de diseño digita, tecnológico y biológico en la vida diaria, desde el trabajo de los inventores ambulantes hasta los programadores de interfaces digitales.

El Pabellón Académico, por su parte, en el Palacio de Autonomía, reunirá el trabajo de los estudiantes universitarios, quienes presentarán sus proyectos de diseño en torno a la temática de la edición.

Para conocer todo el programa de actividades y sus pormenores, visitar la página abiertodediseno.mx.