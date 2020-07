Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos tienen fundados temores de que haya rebrotes de enfermedades en países como México, donde aún no están erradicadas, como poliomielitis, difteria o sarampión.

A raíz de la circulación mundial del virus del Covid-19 que se ha vuelto pandemia, las actividades de inmunización sistemática corren el riesgo de verse alteradas por la carga adicional que soportan los sistemas de salud y la disminución de la demanda de vacunación, debido al distanciamiento físico o la reticencia de la comunidad.

La OMS ha advertido que la alteración de los servicios de inmunización, incluso por periodos breves, puede provocar un incremento del número de personas susceptibles. “Los brotes de esas enfermedades pueden provocar un aumento de mortalidad y morbilidad, principalmente entre lactantes pequeños y otros grupos vulnerables, lo que supondría una mayor carga sobre los sistemas de salud, que ya soportan exigencias extremas para dar respuesta a la Covid-19”.

Al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como difteria, sarampión y poliomielitis por la interrupción sistemática de las vacunas, debido a la pandemia mundial, refiere el organismo internacional de salud.

Frente a este escenario, el doctor Salvador Pineda, médico pediatra y gerente médico de Sanofi Pasteur, explica que existen alrededor de 27 biológicos que previenen enfermedades por vacunación. La mayoría de estos se encuentran disponibles en México, aunque no todas dentro de la cartilla de vacunación, por ejemplo, vacuna contra la rabia, cefalitis japonesa, fiebre amarilla, o segundo episodio de dengue.

El especialista asegura que es comprensible el miedo de llevar en estos momentos a los niños a las clínicas, sin embargo, recordó que solo algunos hospitales están asignados para atender coronavirus, las demás unidades de salud están disponibles para atender a otro tipo de pacientes y necesidades de salud sin correr riesgos de contagios.

Incluso algunas clínicas tienen líneas de atención y citas previas para tener acceso a horarios pertinentes y garantizar que no va a haber contacto con algún paciente con coronavirus.

Recalcó que la vacunación es una de las actividades que no podemos dejar de hacer, pues cuando un niño no tiene completo su esquema realmente está en riesgo. “Los esquemas de vacunación y las dosis se crearon cuidadosamente, la forma en que se administran no es arbitraria, todo está respaldado por estudios clínicos”.

Efectividad mostrada por años

El doctor Pineda asegura que hoy es muy fácil demostrar el beneficio de la vacunación, por ejemplo, hay una enfermedad que se ha logrado erradicar en todo el mundo gracias a las vacunas, se trata de la viruela, incluso ya se ha dejado de vacunar contra esta enfermedad. En el caso de la difteria o poliomielitis, que ya no lo vemos presente en nuestros días, hasta hace muy pocos años todavía representaba un problema.

El médico concluyó que el contexto actual nos hace valorar aún más lo que sí tenemos, “aprovechémoslo para no llevarnos un susto con enfermedades que actualmente pueden ser prevenibles por vacunación, llegará el momento en que coronavirus se pueda prevenir, pero no hemos llegado ahí, la reflexión más clara es que si existiera una vacuna contra Covid-19 la vida seguiría igual que unos meses atrás”.

¿Para qué sirve una vacuna?

La vacuna lo que hace es exponer a una persona de una forma segura contra el virus o la bacteria, “le quito las armas, por medio de la vacuna, lo dejo indefenso, así el sistema inmunológico entra en contacto con él pero ya sin forma de atacar, posteriormente cuando el virus vuelva, el sistema inmunológico lo va a reconocer y lo va a atacar inmediatamente”, dice el especialista.

