La Licorería Limantour logró por cuarto año consecutivo colocarse entre los 20 mejores bares del mundo. En la edición 2018 del The World’s 50 Best Bars, el bar mexicano ubicado en la Ciudad de México —con sedes en las colonias Roma y Polanco—, logró el lugar 11 de la competencia, la mejor posición desde su arribo al top 20 del listado en el 2015.

Con este resultado, la Licorería Limantour repite también por cuarta vez como “Mejor Bar de América Latina y el Caribe”. Destaca el hecho de que dentro de los The World’s 50 Best Bars, en la posición 45 se colocó el bar del hotel Four Seasons en la Ciudad de México: el Fifty Mils.

The World's 50 Best Bars es una lista producida por la compañía de medios británica William Reed Business Media. Realizada desde 2009, la lista de 2018 se dio a conocer el 3 de octubre en la ceremonia de entrega de premios The World's 50 Best Bars, que tuvo lugar en Roundhouse en Londres, Reino Unido.

El origen de los bares en los que se sirven “mixed drinks” — precursor de los cócteles actuales—, se puede rastrear hasta la Inglaterra del siglo XIX. La imagen de un cantinero mezclando licores y destilados en una operación alquímica inició en Londres, cuando Alexis Soyer, un francés que hizo carrera en la cocina del Reform Club en Pall Mall, abrió el equivalente a un bar emergente en 1851, en el marco de la primera edición de la Exposición Mundial que tuvo lugar en el Reino Unido.

En el mismo siglo, Estados Unidos introduciría en estas mezclas de licores y destilados el agua y el hielo, ambas cosas impensable para los ingleses, toda vez que un sólo sorbo del agua de sus ríos podía llevarlos —en el mejor de los casos— a pasar largas horas expulsando involuntariamente fluídos de sus cuerpos, y el hielo —que comenzó a comercializarse en Estados Unidos desde 1806— era por entonces costoso.

Los bares de cócteles tuvieron un desarrollo importante a principios del siglo XX en Estados Unidos, teniendo un declive entre las décadas de los 70 y 80. Fue hasta la llegada de la década de los 90 que estos bares tuvieron un nuevo impulso, y su popularidad no ha menguado desde entonces. Se han constituído como lugares de encuentro social y para la experimentación de sabores insólitos.

Con esta historia, no extraña que las competencias de The World’s 50 Best Bars desde su primera edición, estén encabezadas por bares de Reino Unido y Estados Unidos. En las últimas décadas, este tipo de bares se han popularizado en el mundo, y su calidad ha ido en aumento, por lo que en el listado son habituales bares de toda Europa, Asia y América Latina.

Aquí la lista de los 12 mejores y más sofisticados de estos bares, que se incluyen en la selección de The World’s 50 Best Bars, listado que celebra a lo mejor de la industria internacional de bebidas.

1.- Dandelyan, Londres

Creado por el galardonado barman Ryan Chetiyawardana (Mejor barman del mundo 2015), los DJs del Dandelyan tocan una mezcla de rock, funk y disco de finales de los 70 y principios de los 80 cada fin de semana. Su carta de cócteles Modern Life of Plants explora la industrialización y los sistemas alimentarios a gran escala, según consta en su sitio. Dividido en tres secciones: menta, uva y lúpulo; en el carta del Dandelyan caben sus cócteles originales como refinadas interpretaciones de los clásicos, así como cócteles sin alcohol.

2.- American Bar, Londres

El American Bar es un monumento a las bebidas mixtas, ganando el estatus de clásico a lo largo de casi 130 años de operación. La carta de cócteles se titula Every Moment Tells a Story, y se inspira en la obra de Terry O'Neil, fotógrafo que ha retratado a algunas de las mayores celebridades mundiales.

3.- Manhattan, Singapur

El encanto del Manhattan proviene de un equilibrio perfecto de un servicio impecable inspirado en el bar de un hotel estadounidense y del deseo de innovar en sus propios términos. Este bar en Singapur posee una colección de más de 200 bourbons, ryes y whiskies artesanales, llamada American Whiskey Embassy. La carta principal se divide en un viaje por la historia del cóctel, que en cada una de sus épocas ofrece giros y vueltas distintivos, combinaciones de comida y sabores del pasado, todos bellamente curados y servidos con estilo.

4.- The NoMad, Nueva York

El bar NoMad, ubicado en el hotel del centro de Nueva York del mismo nombre, se encuentra en el top 10 de los 50 mejores bares del mundo por tercer año consecutivo. Lo que distingue al NoMad de otros bares de hotel es su nueva versión de lo clásico, inspirándose específicamente en las tabernas de la ciudad de Nueva York. La carta del director del bar, Leo Robitschek, incluye cócteles con un enfoque clásico que se mezclan a través de una cornucopia de espíritus e ingredientes exóticos.

5.- Connaught Bar, Londres

La carta The Essence se basa en la arquitectura Art Deco del bar, ubicado en el interior del hotel Mayfair, y en todo lo que contiene, incluido el mármol. Set in Stone es un cóctel de ginebra, genver y jerez descansado en un barril de mármol. El bar Connaught ha logrado estar en The World’s 50 Best Bars durante nueve años.

6.- Bar Termini, Londres

Inspirado en el bar de la estación de trenes Termini de Roma, este bar londinense no es un bar cafetería italiano ordinario. Por las mañanas se sirven cócteles de primera clase, sándwiches italianos y charcutería. A medida que el día se convierte en noche, el bar Termini se mueve a través de los engranajes hacia sus clásicos italianos perfeccionados. Los Garibaldi son los mejores de la zona y los Negronis merecen igual atención con sus iteraciones de barril envejecido, infundido y bianco.

7.- The Clumsies, Atenas

The Clumsies lo tiene todo: desde café hasta comida griega hogareña pero refinada hasta cócteles de vanguardia, un lugar diseñado para socializar y beber. The Clumsies es la creación de dos bartenders, Nikos Bakoulis y Vasilis Kyritsis, quienes, en medio de la recesión griega, se hicieron cargo de un edificio en ruinas en el centro de la ciudad. Ha logrado desde su apertura hacerse de parroquianos leales, pero siempre tiene las puertas abiertas a visitantes de todo el mundo.

8.- Atlas, Singapur

Con una decoración Art Deco que evoca la época dorada del jazz, en el Atlas se sirven las ginebras y los whiskys más raros que vinieron con este edificio que formaban parte de la colección del difunto CS Hwang, el magnate de las propiedades de Hong Kong que construyó el local. El bar cuenta también con una extraordinaria colección de champán, con etiquetas de prestigio y botellas provenientes de naufragios. Con la cocina de un chef que ha trabajado en Fat Duck, Alinea y Narisawa, Atlas es un destino para beber y comer sin pedir disculpas.

9.- Dante, Nueva York

La fuerza creativa del bar, Naren Young, se hizo cargo de este café italiano de Greenwich Village cien años después de su apertura y, respetando su historia, ha evolucionado el lugar en lugar de imponer cambios al por mayor. Su misión era darle vida al sitio sin alejar a la clientela local, por lo que el menú lo integra comida italiana. En la carta de cócteles hay una docena de Negronis y el Garibaldi con Campari y el jugo de naranja "esponjoso" son bebidas que se sirven desde la mañana hasta la noche, o en cualquier momento en que Dante esté abierto.

10.- The Old Man, Hong Kong

Este establecimiento impresiona tanto por sus bebidas como por su decoración, inspirado, como su nombre indica, por el novelista estadounidense Ernest Hemingway y su conocido amor por los buenos cócteles. Un impactante retrato del escritor, hecho con los materiales sobrantes de la construcción del lugar, vigila desde el final de la barra donde ocurre la magia. En el menú se pueden encontrar nueve cócteles experimentales (cada uno de ellos con el nombre de un trabajo del escritor) que se basan en cócteles clásicos y en los ingredientes favoritos de Hemingway.

11.- Licorería Limantour, Ciudad de México

El bar ubicado en la Avenida Álvaro Obregón 106, en la Colonia Roma, basa su creciente popularidad entre el público local e internacional en dos simples ingredientes: buenas bebidas y buena diversión. Los cócteles son extravagantes y coloridos, al igual que la atmósfera, y cada uno de ellos es equilibrado y sin complicaciones, por lo que es regular que la clientela repita la bebida.

12.- High Five, Tokio

Hidetsugu Ueno, además de ser propietario del bar, es el hombre sin carta de cócteles que puede ofrecer a su clientela una de sus legendarias Damas Blancas, o prepara algo inesperado. Los amantes de Negroni deben probar su versión 'negra', con Fernet Branca, donde suele ir el Campari, y todos deben probar un Full Bloom: una mezcla de licores de maraschino y sakura ajustados a cualquier licor y estilo que desee.

