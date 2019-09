Alfonso Arau, Jorge Fons, Fernando Sariñana, Rubén Galindo Aguilar y Alejandro Gamboa recibieron la Medalla al Mérito del Director que se entrega desde 1988 para reconocer la trayectoria de los realizadores que han contribuido con sus películas al acervo cinematográfico.

“Nuestros cinco compañeros han dejado su relevante trabajo cinematográfico en el cine mexicano y estamos contentos de reconocerlos”, señaló Juan Antonio de la Riva, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales.

La sociedad otorgó medallas de plata y oro a cinco directores que cumplen 25 y 50 años de trayectoria cinematográfica.

“Tenemos una sociedad unida y fuerte que sigue trabando por los derechos de autor de los y las directoras de cine. Larga vida a la sociedad”, agregó.

La Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales fue constituida en el año de 1950 y quedó registrada legalmente en el año de 1963, siendo una de las sociedades precursoras del derecho de autor en México.

La leyenda Alfonso Arau, director de El Águila Descalza, Calzonzin Inspector y Como agua para chocolate, entre muchas otras películas, también recibió su reconocimiento.

“Tengo 65 años de carrera y cumplí 87 años de edad, pero dicen los astrólogos que voy a florecer en la última etapa de mi vida. En cuanto al homenaje, yo me he divertido mucho como cineasta, pese a los problemas y cosas pero me ha tocado ver lo que siempre soñamos (...) que nuestro cine está llegando al mundo entero y en Estados Unidos estamos cambiando las cosas”, dijo.

El director Jorge Fons fue reconocido por 50 años de carrera y por clásicos como Los Cachorros, Los albañiles, Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros, entre otras.

“Me da gusto ver a una sociedad fuerte y alegre, después de que fue ofendida, humillada y lastimada (...) pero la sociedad supo enfrentar esa agresión con mucha altura e inteligencia y la verdad nos dio la razón”, señaló el cineasta, en referencia a un episodio con un grupo opositor que quería dividir a los directores y que no consiguió

Rubén Galindo Aguilar, productor y guionista, cuenta con películas como Todo el horizonte para morir, Nido de fieras, Los desalmados, La banda del carro rojo y produce y dirige La niña de la mochila azul.

“Tengo 50 años como cineasta. He entregado mi vida a la industria y yo no estoy conforme que las película norteamericanas se exhiban 5,000 pasadas o más y una mexicana sólo 40 veces y no estoy de acuerdo. Debemos de hacer algo para que el cine mexicano esté en las salas cinematográficas”, dijo.

Además, realizó películas con figuras como Santo, el enmascarado de plata, José José, Alberto Vázquez, Rodolfo de Anda, Pedro Fernández, los hermanos Almada, Antonio Zamora, Cornelio Reina y Valentín Trujillo.

25 años de carrera

El reconocimiento por 25 años de trayectoria fue para Alejandro Gamboa, que en 1986 realizó y produjo la serie televisiva de rock Flores de asfalto y los programas cómicos La caravana y El Güiri, Güiri. En 1993, escribió y realizó su opera prima Perfume, efecto inmediato. Su tercera película, La Primera Noche, logró 1 millón de espectadores y es la película mexicana más taquillera de 1997. Posteriormente, en 1999 realizó La segunda noche. Dirigió y adaptó al cine El Tigre de Santa Julia, y en el 2005 realiza la tercera parte de la trilogía con La última noche, y en el 2012Viaje de generación.

El cineasta agradeció el reconocimiento y dijo: “Soy afortunado. Me dedico a una carrera que me apasiona y eso es mi vida en la pantalla grande y chica, y gracias a la sociedad por defender nuestros intereses”.

También fue reconocido Fernando Sariñana, productor y director de películas como Modelo antiguo, de Raúl Araiza, Miroslava, de Alejandro Pelayo, La vida conyugal, de Carlos Carrera y Cilantro y perejil, de Rafael Montero.

“Lo recibo con humildad. Y espero que estos 25 sólo sean los primeros, y ojalá que sigamos con este maratón de largo alcance”, comentó Sariñana, quien en 1994 debutó como director con Hasta morir. En el 2000 dirigió Todo el poder. En el 2001 realizó la comedia El segundo aire y Ciudades oscuras y en el 2002 realizó la exitosa Amar te duele, entre otros trabajos.

Durante la ceremonia se pidió más apoyo al cine mexicano, una mejor distribución del cine nacional y películas con calidad para que el cine mexicano siga siendo una industria fuerte y en crecimiento.

[email protected]