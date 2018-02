La manera en la que se consumía contenidos y la televisión cambió con el desarrollo de la tecnología y los dispositivos móviles… por eso Fox lanzó una fórmula que espera sea exitosa.

“Es una mezcla que tiene un aditivo OTT, Video On Demand y los canales en streaming que es algo nuevo, disruptivo y tenemos que ir a la vanguardia, al mercado donde se está consumiendo el contenido”, señaló en entrevista Federico Alamán, vicepresidente ejecutivo y General Manager de Fox México.

Fox lanzó en nuestro país su APP con el Paquete FOX+ que incluye 18 señales: Canales en vivo, series, deportes, películas, contenido de niños, series originales, programas bajo demanda y eventos en vivo por 199 pesos mensuales para la que solo se necesita una conexión a internet, sin la necesidad de tener contratado algún sistema de televisión de paga.

“Es una nueva oferta y vamos hacia el modelo de negocios donde se movió Claro Video, blim, HBO o Netflix, que son la nueva forma de ver contenidos. Sin embargo, no lo vemos como una sustitución de la televisión; lo vemos como una ampliación de la TV de paga y abierta... servicios que sin duda seguirán teniendo su audiencia”, agregó.

Para Federico Alamán, los famosos millennials están marcando una tendencia en el consumo de contenidos.

“Creemos que es una súper audiencia para utilizar la App de Fox porque ellos no quieren esperar un día para ver un capítulo de su serie o quieren ver su partido o sus contenidos favoritos donde estén”.

Fox ve una ventaja para su APP en la transmisión de deportes como la final de la Copa Champions o la Fórmula 1.

“Todo el otro contenido puede esperar a que lo veas en la noche o al otro día, pero los deportes solo se ven a la hora en la que inicia la transmisión y esto es un gran diferenciador”, señaló el entrevistado.

Series como Homeland, The X Files, El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, American Horror Story y The Story of Us con Morgan Freeman son algunos de sus contenidos disponibles.

El servicio de Fox se lanzó en México antes que otras regiones y Federico Alamán explicó la razón.

“Lo escogimos por volumen… en México hay un gran mercado para nosotros; hoy, uno de cada tres hogares que contratan televisión por cable ven FOX. Además, aquí, según datos, existen cerca de 35 o 38 millones de dispositivos conectados a internet; es una masa crítica que es susceptible a consumir nuestros contenidos”, añadió.

En México, según datos de Alamán, existen alrededor de 7 millones de cuentas de OTT de los cuales el 65% lo tiene Netflix y el resto los otros competidores.

“La verdad hay una audiencia muy grande y las expectativas que tenemos son muy altas, pero creo que el mercado nos va a recibir muy bien”.

Además, FOX aumentará la producción de contenido en nuestro país.

“Tenemos una plataforma que se presta 100% para hacerlo y lo mejor es que todo esto se está pensando para hacerlo en México. Nuestros socios colombianos, FoxTelecolombia abrió oficinas en México y ahora tenemos FoxTeleMéxico”, finalizó el vicepresidente ejecutivo y General Manager de Fox México.

Entre las series mexicanas que pronto transmitirá Fox están Aquí en la tierra con Gael García Bernal y Daniel Giménez Cacho y una nueva temporada de Run coyote run, de Gustavo Loza, entre otros contenidos que pronto estarán disponibles.

