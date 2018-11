La novela El asesino tímido, fue el trabajo con el que Clara Usón (Barcelona, 1961) fue acreedora al Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2018, un reconocimiento por parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al trabajo literario producido por mujeres en lenguaje castellano.

Durante el protocolo de entrega del galardón, Marisol Schulz, directora dela FIL dijo que “con El asesino tímido, clara Usón está sentando un nuevo precedente narrativo para las generaciones que vienen y al mismo tiempo un parteaguas en su propia bibliografía”. Y agregó que evidencia en estas páginas “que su naturaleza, por más fases oscuras que haya atravesado, tiene raíz en la luminosidad de los escritores que nos aventajan en sensibilidad y entendimiento”.

Por su parte, Ana García Bergua, miembro del jurado del premio, expresó que El asesino tímido “nos bosqueja en clave de primera persona las placas de una fractura nacional sin enmiendas. Clara Usón no sólo registra parte de la transición española en su propuesta, sino que nos demuestra que la novela es el verdadero campo de la libertad en donde la naturaleza filosófica del suicidio, el juicio a la monarquía y los derroteros del cine de destape en un país en un país alucinado marcan las pautas de una herencia histórica aun latente”. García Bergua aseguró que El asesino tímido fuerza los límites de la novela tradicional atreviéndose a ir más allá.

Al tomar la palabra luego de recibir de manos del rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, el reconocimiento literario, Clara Usón explicó que en la españa de Franco, donde a ella le tocó crecer, las mujeres debían ser recatadas y serviles, y la literatura reflejaba esto, teniendo únicamente personajes y héroes masculinos, donde las voces femeninas eran relegadas.

“La España de Franco era gris, opresiva, desesperante. Pero yo me escapaba de ella mediante los libros. Vivía otras vidas, tenia otras experiencias, conocía otras culturas, otras naciones, sin moverme de mi cuarto”, contó la escritora. Pero también aceptó que “no quería ser la sufrida Penélope”, teje y teje mientras regresaba su marido de grandes aventuras. “Yo quería ser Odiseo”.

Luego comenzó a narrar su relación con la literatura femenina, y con Sor Juana, quien presta, inmortal, su nombre a este premio. “Quiero dejar constante que sin el ejemplo Sor Juana, entre otras grandes escritoras, que me han enseñado que sí podemos hacer cosas de hombres, yo no estaría aquí, no habría escrito El asesino tímido, una novela en la que me atrevo a hablar de mi, como si fuera un hombre”.

Dijo estar orgullosa de que en la actualidad una niña o una joven española o latinoamericana con inquietudes literarias no se encuentra huérfana de modelos o referencias femeninas. “Se encuentra por millares a las escritoras contemporáneas, autoras excelentes como Ida Vitale, Claudia Piñeiro y el resto de las Sor Juanas que me han precedido”.

Luego aprovechó para hacer un símil entre Sor Filotea, quien a sabiendas se trataba del nombre ficticio del Obispo de Puebla, con quien se carteaba Sor Juana, y los algunos presidentes y lideres políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro, hombres en el poder que desprecian abiertamente a la mujer, como Filotea cuando dice de Sor Juana “Minerva de América, grande ingenio limitado con la cortapisa de mujeril”.

Usón cerró su participación diciendo que “quieren hacer con nosotras lo que hicieron con Sor Juana, silenciarnos. Sor Juana, aunque valiente, estaba sola. (...) Pero ahora somos muchas las mujeres que no estamos dispuestas a seguir calladas como estuvimos durante más de 2,000 años. El año próximo habrá otra Sor Juana, a la que sucederán más Sor Juanas en los años venideros. Vamos a continuar escribiendo. Vamos a seguir reivindicando nuestros derechos. Estos nuevos aspirantes a déspotas no nos van a callar por más que nos amenacen con la fuerza bruta, con la violencia. Nos defenderemos de ellos con la más poderosa de las armas, la palabra”.

