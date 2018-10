La edición 26 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, presea que se entrega a lo mejor de las letras escritas en español por mujeres, será otorgada a la narradora española Clara Usón, informó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en un comunicado.

“Dentro de una urdimbre narrativa excepcional, El asesino tímido nos bosqueja en clave de primera persona las placas de una fractura nacional”, destacó el jurado de dicho premio, que en esta ocasión está integrado por Ana García Bergua, de México; Claudia Piñeiro, de Argentina, y Daniel Centeno, de Venezuela. La decisión se tomó de forma unánime, y “tras haber examinado y discutido cuidadosamente las candidaturas presentadas”.

En el mismo comunicado se expresa que en la obra El asesino tímido, “Clara Usón nos demuestra que la novela es el verdadero campo de la libertad en donde la naturaleza filosófica del suicidio, el juicio de la monarquía y los derroteros del cine del destape de un país alucinado marcan la pauta de la herencia histórica aún latente”.

En El asesino tímido, la autora “registra parte de la transición española en su propuesta, entre la erudición y la accesibilidad, fuerza los límites de la novela convencional atreviéndose a ir más allá”, detalló el jurado en el acta resolutiva del premio. La autora describe su obra como un híbrido en el que se mezclan personajes de la realidad con ficción, además de matices personales, donde se tratan temas como el suicidio, la monarquía y el cine de destape.

En una entrevista desde España, Usón reveló que “no esperaba el premio y siento absoluta felicidad. No era consciente de que el premio se estaba deliberando estos días y cuando me llamaron de Guadalajara pensé que era para invitarme a la feria, lo cual me hacía mucha ilusión. Estoy muy agradecida porque es un premio muy importante, muy especial, nunca pensé que yo podría ganarlo porque hay tantísimas escritoras en español, que nunca pensé que yo podría tener la suerte”.

Clara Usón nació en Barcelona en 1961. Su primera novela, Las noches de San Juan, obtuvo el Premio Femenino Lumen en 1998. También publicó Primer vuelo (2001), El viaje de las palabras (2005) y Perseguidoras (2006), y la crítica reconoció en su trayectoria a una escritora de primer orden que ha hecho de la creatividad su marca de estilo, con su “notable afán fabulador” que se erige “como el valor que otorga distinción a esta heredera de Chéjov”. En el 2009, Clara Usón ganó el Premio Biblioteca Breve con su novela Corazón de napalm. En el 2012, publicó La hija del Este, que fue reconocida con el Premio de la Crítica, el Premio Ciutat de Barcelona y el Premio de la Cultura Mediterránea.