La labor del creador y el gestor cultural, a debate

Pensar la gestión cultural desde una perspectiva crítica como acción “pro-ductiva” y capaz de generar el cambio social es el objetivo del coloquio internacional que 17, Instituto de Estudios Críticos, convoca y realiza desde el 23 de enero y hasta el próximo sábado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), de manera presencial, y abierto al público a través de las redes sociales de la organización convocante.



El Coloquio Internacional “Por una Gestión Crítica de la Cultura. La Gestión como Pro-ducción”, que reúne a estudiosos y pensadores de la cultura de distintas latitudes del mundo y de un espectro amplio de disciplinas, arrancó con la conferencia. “Emergencias e indignaciones culturales: ¿gestionarlas?”, a cargo del antropólogo y crítico de la cultura Néstor García Canclini, luego de la bienvenida que ofrecieron Benjamín Mayer Foulkes, director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, y Leonora Cróquer Pedrón, coordinadora académica del coloquio.



En entrevista con este diario, Leonora Cróquer, doctora en literatura hispánica, subrayó que el tema central del encuentro es debatir desde distintas posiciones la deontología de la producción cultural, más allá de las prácticas económicas y administrativas en las esferas del Estado y del mercado.



"El gestor cultural y los creadores deben ser detonadores de cambio en nuestras sociedades, no solamente mediadores entre la acción del Estado, los públicos y el mercado cultural”, señaló.



Estas ideas nacen o se inspiran en dos grandes pensadores, sin agotarse en ellos, por una parte Walter Benjamin, cuya reflexión ronda en torno a la naturaleza y destino del autor, del creador, que centra su trabajo no sólo en el producto sino en el medio de producción; y por otro lado idea de Giorgio Agamben, en “Poiesis y praxis”, para quien “El hombre tiene sobre la tierra una condición poética; es decir, pro-ductiva”, generador de iniciativa, subraya Cróquer.



Para la doctora Cróquer Pedrón, en escenarios globales y locales tan complejos como los actuales, “es urgente analizar las prácticas vinculadas al trabajo cultural, no como instancias de mediación, sino como lugares teóricamente sustentados y posicionados éticamente; es vital tomar a cargo la compleja articulación de saberes y perspectivas sobre lo que es la cultura, junto con los fundamentos, herramientas y problemas pertinentes para la gestión en la escena contemporánea, en que colapsan tantas cosas”.



La coordinadora académica del coloquio resume el programa en tres ejes de discusión:



1. “Repensar la cultura no sólo como un recurso de la industria dominante, sino como lugar de traducción, puente y lazo social”.

2. “La función del gestor / creador no ya como mediador entre el Estado, el mercado y los públicos, sino como productor, es decir como gestador, como generador de iniciativas culturales críticas”.

3. “Más allá de las críticas a la gestión cultural, la proposición de una gestión crítica de la cultura.



El encuentro tocará temas que incluyen las nuevas tecnología en la era digital como espacios de producción cultural, la ética en Internet, el cruce entre teoría crítica y gestión cultural, formación de gestores culturales en territorios rurales, cultura y discapacidad, corporalidades y sexodisidencias, proyectos culturales para infancia, estudios críticos de la moda; iniciativas feministas, editoriales y cinematográficas en América Latina, entre otros.



En el coloquio participan especialistas e investigadores de la talla de George Yúdice, Diana Taylor, Margo Glantz, Geert Lovink, Eric Manheimer, Raúl Rodríguez Freire, Javier Guerrero, entre otros, además de los ya mencionados, García Canclini, Mayer Foulkes y Cróquer Pedrón.



El coloquio podrá seguirse en línea a través de los canales de YouTube y Facebook de 17, Instituto de Estudios Críticos. La entrada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco es libre, previo registro. El programa completo está disponible aquí:

https://17instituto.org/posgrado/xxxiv-coloquio-internacional-por-una-gestion-critica-de-la-cultura-la-gestion-como-pro-duccion/

