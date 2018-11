Se acabó Divino Pastor Góngora para la Ciudad de México. La comedia emblemática del teatro, escrita directamente de la pluma del dramaturgo mexicano Jaime Chabaud, le dice adiós a las salas metropolitanas, al menos este año y primer semestre del 2019.

En la última función en la Ciudad de México del Divino Pastor Góngora, interpretada y producida por José Sefami, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa de este montaje en el Centro Cultural Helénico. Los encargados fueron el director de teatro Luis de Tavira y el actor Joaquín Cosío.

“Da mucha felicidad ver el final de esta temporada con una actuación como la que hace el entrañable actor José Sefami”, declaró en exclusiva el dramaturgo Luis de Tavira.

“Este texto recuperó una poderosa tradición del teatro mexicano. Nos recordó la vocación libertaria del teatro. Y que por esa vocación es perseguido el emblema más antiguo del teatro: el carro de Tespis”, agregó De Tavira sobre la puesta en escena, que retrató los delirios de un cómico antes de ser ejecutado y que tuvo una carroza como único recurso sobre el escenario.

En la obra, el Divino Pastor Góngora se encuentra preso por crímenes no cometidos: primero, el supuesto embarazo de la sobrina del juez Diego Fernández y de Zeballos. Sin embargo, entre sus peripecias, Góngora revela que él no era el padre de aquel niño, pues sufría disfunción eréctil; segundo, por estar implicado como supuesto conspirador de la Independencia de México por participar en la Comedia México Revelado que dirigía su maestra Manuela.

“Paradójicamente la democracia es un invento del teatro, se le ocurre a Esquilo al final de la Orestíada. La Polis ateniense llega a la democracia y una de las primeras medidas de Solón es expulsar a Tespis, porque el teatro es peligroso, porque el teatro es inquietante, y ni Tespis ni los hacedores del teatro renuncian al teatro, se suben a su carroza de comedias y se van por los caminos; porque no hay cárcel que pueda contener la imaginación de los actores”, aseguró el dramaturgo invitado a la develación.

Irá al interior de la República

Esta obra, que Jaime Chabaud escribió en el 2001, ha tenido una larga permanencia en las salas de la Ciudad de México. Se estrenó con el protagonismo del actor Carlos Cobos y fue dirigida por Miguel Ángel Rivera. Desde el 2001 hasta el 2006 tuvo funciones sin descanso. Pero el histrión Carlos Cobos dejó de interpretarla en junio del 2012 a causa de su lamentable fallecimiento .

“Desde que la vio encarnada por Carlos Cobos, el actor José Sefami había tenido la inquietud de interpretar este guion que también se estrenó con una producción del Festival Cervantino en Guanajuato en el 2016 y luego hizo temporada en el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes y no ha parado de girar en distintas salas de teatro alrededor de la República. Por lo pronto, en Ciudad de México no se presentará más; al menos no en el primer semestre del año”, dijo en entrevista el dramaturgo Jaime Chabaud, que también fue uno de los invitados de gala a la develación de la placa.

En una producción en la que el elemento principal es el humor, y en la cual el absurdo gira en torno al castigo, sensualidad y crítica a la moral, José Sefami nos confesó que desde que tuvo contacto con el polémico y pecador personaje de la puesta, quedó totalmente fascinado.

“El texto es maravilloso porque habla de nuestra condición de trabajo como actores. En este caso, en un actor subversivo, licencioso, un actor con todos los pecados capitales, pero que es un ser humano muy comprometido con su trabajo y eso fue lo que me fascinó”, expresó. Sefami también nos compartió que este montaje irá de paseo a estados como Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, esto con la finalidad de darle nuevos aires a una obra tan personal y con la que se identificó desde su estreno.

[email protected]