La Noche de las Estrellas regresa al espacio público

Todos compartimos la fascinación por mirar el cielo y preguntarnos por sus estrellas, planetas y galaxias, por eso es una gran noticia que la Noche de las Estrellas 2022 regrese de forma presencial. Se trata de la más grande fiesta astronómica a nivel nacional y de Latinoamérica que es organizada por el Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM desde 2009, apoyado por diversas instituciones, y este año también se integra la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El evento que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de diciembre y tendrá por segunda ocasión como sede la plancha del Zócalo capitalino, una magnífica noticia después de dos años de ausencia de forma presencial.

José Franco, coordinador nacional de La Noche de las Estrellas, recordó que la primera fiesta dedicada a esta área de la ciencia se celebró en esta misma sede en 2009, en el marco del Año Internacional de la Astronomía; desde entonces se extendió a otros países de América Latina, replicándose en 48 sedes fuera de México, e incluso sumándose China en fechas recientes.

Las ediciones previas han reunido a más de tres millones de asistentes y en la pandemia de forma virtual asistieron 640,000 personas, para este año se estima una concurrencia de 50,000 visitantes en la sede principal, pero habrá otras 90 distribuidas en el país.

Por su parte, José de Jesús González, director del IA, dijo que el evento contará con 60 carpas temáticas, tres planetarios y dos escenarios gigantes para conferencias magistrales. También habrá talleres, exposiciones, demostraciones, charlas informales, juegos de mesa con temas científicos, entre otras actividades, orientadas a familias, niñas y niños con programas especiales para adultos mayores y personas con discapacidad auditiva y visual; "se han hecho adaptaciones para explicar los cuerpos celestes a las personas invidentes", por ejemplo.

El cierre del evento se espera con una observación masiva del cielo nocturno con apoyo de más de 500 telescopios de aficionados voluntarios, "esperemos romper un récord de más ojos viendo el cielo en una misma noche". La meta es llegar a 600 y el registro todavía está abierto en el portal del IA.

Detalló que ese día se podrán observar los cráteres de la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, la nebulosa de Orión y la galaxia gemela M33.

"Se busca inspirar vocaciones científicas. Recordemos que la base del verdadero poder de un país es el conocimiento que se basa en la ciencia básica, se aplica con la tecnología, se transmite por medio de la educación y con la formación de nuevos cuadros, por eso la ciencia es el sustento del desarrollo".

Dedicado a las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible

El eje temático de este año para la Noche de las Estrellas será La ciencia, como sustento del desarrollo, esto para celebrar el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible.

El 2022 fue nombrado así por las Naciones Unidas (ONU) con la finalidad de concientizar y sobre todo convencer, a toda la población acerca de que las ciencias básicas nos dan la posibilidad de una mejor comprensión de la naturaleza y sociedad con su consecuente evolución en el tiempo dependiendo de las acciones que se llevan a cabo.

En una época en la que cada vez escuchamos más acerca de la escasez de recursos como el agua y la energía, el concepto de “desarrollo sostenible” se convierte en la base de nuestro futuro como humanidad. Este concepto no es nada nuevo, tiene ya una larga historia y habla de que el planeta y los humanos evolucionemos de manera equilibrada, inclusiva, de tal manera que esto perdure en el tiempo, es decir, de forma que no nos terminemos los recursos que hoy tenemos y no les dejemos nada a las generaciones futuras.

Para que esto ocurra, el desarrollo de las ciencias básicas es una condición necesaria sin la cual no podríamos resolver los problemas que se nos presentan hoy en día ni mucho menos los que se presentarán en el futuro cuando los recursos escaseen.

Mucho que celebrar

Además, en este 2022 también hay un gran número de aniversarios de acontecimientos astronómicos o de exploración espacial que rememorar, además de natalicios importantes en el área. Por ejemplo, hace 200 años nació el químico Louis Pasteur quien desarrolló la teoría de que las enfermedades infecciosas se debían a gérmenes, con lo cual se pudieron combatir y quién refutó también la teoría de la generación espontánea de vida.

Hace 175 años también nació el famoso inventor Thomas Alva Edison que, si bien es reconocido por la invención del foco, fue inventor de muchas cosas más. Por otro lado, hace 165 años nació la astrónoma británica Williamina Fleming, que si bien no tuvo formación formal como astrónoma llegó a catalogar más de 10 mil estrellas y a descubrir nebulosas, estrellas enanas blancas y novas ; en 1906 fue la sexta mujer elegida como miembro honoraria de la Royal Astronomical Society. Otro tributo será a la física y química Marie Curie, quien nació un 7 de noviembre de hace 155 años. Ella es la única mujer en recibir dos premios nobel en distintas áreas y será ampliamente recordada en los contenidos de la Noche de las Estrellas.

Otros eventos por celebrar son los 160 años del descubrimiento de la enana blanca Sirio B, 30 años del descubrimiento del primer exoplaneta llamado PSR B1257+12 B, el 75 aniversario de la primera fotografía tomada desde el espacio, el 60 de la primera transmisión por TV también desde el espacio y el 385 aniversario de la publicación del Discurso del método de René Descartes que se convirtió en una obra fundamental para el desarrollo de la ciencia y la filosofía.

Noche de las Estrellas

La Noche de las Estrellas está organizada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) , la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Astronomía de la UNAM (IA), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Asociación Mexicana de Planetarios (AMPAC), la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y las Sociedades Astronómicas de la Noche de las Estrellas (SANDE).

Dónde: Zócalo capitalino, Centro Histórico, CDMX. Transporte: Metro Zócalo

Cuándo: 3 de diciembre 2022, de 16:00 a las 22:00 horas

Entrada libre

Además habrá actividades en más de 90 lugares distribuidos en todo el país. Busca tu sede más cercana y consulta el programa detallado en: https://www.nochedelasestrellas.org.mx/.

