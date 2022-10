Jaime Camil vuelve a sepultar a Vicente Fernández

El estreno de la bioserie de Vicente Fernández, producida por Caracol Televisión para Netflix, “El Rey: Vicente Fernández” derivó en un duro golpe para la televisora colombiana. Los niveles de audiencia en Colombia no la favorecieron y tan solo en su semana de estreno, la serie registró una caída de audiencia total de más del 32%.

Durante toda su emisión por Caracol Televisión, “El Rey” registro un caída continúa de audiencia, que llego a bajar más de un “El Rey: Vicente Fernández”, Caracol Televisión, una de las televisoras más importantes de Colombia, reportó una constante baja de audiencia, que llegó a desplomarse más de un 40% respecto de los números alcanzados por su primer episodio.

El afán de mostrar un Vicente Fernández casi inmaculado, protagonizado por el actor Jaime Camil, que lejos de parecerse al intérprete de “Por tu maldito amor”, recordaba a su personaje de “La fea más Bella”, como señalaron algunos críticos en redes sociales, marcó un duro golpe para la televisora colombiana y para Netflix, que financió el proyecto, con un costo por derechos, según información extraoficial, de 10 millones de dólares pagados a la familia Fernández.

"El Rey: Vicente Fernández” es la biografía autorizada por la familia de Vicente Fernández, que al cuidar el desarrollo de la narrativa de la historia, acabo presentando una trama sin fuerza y despegada de la realidad.

Además de Camil en el rol protagónico, la bioserie “El Rey” cuenta con las actuaciones de Sebastián Dante, Sebastián García, Kaled Acab, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Enoc Leaño y Odiseo Bichir.

Para la periodista Olga Wornat, en cuyas investigaciones sobre Vicente Fernández, se basó la bioserie no autorizada producida por Televisa, con el titulo “El último rey: el hijo del pueblo”, la producción de Caracol es un claro ejemplo de que cuando no hay una buena historia, la audiencia rechaza el contenido. Sobre la serie realizada por Caracol, Wornat comentó que no quedaba claro si era comedia, o musical, y por momentos se perdía totalmente el hilo de la historia.

En México, la serie -no autorizada- de Vicente Fernández, transmitida en marzo pasado por el canal 2 de Televisa, conquistó el horario prime time de la televisión abierta, mostrando altos niveles de manufactura, con una historia realista que presento a un Vicente Fernández lleno de matices. La versión de Televisa se basó en la “El último rey” de la periodista Olga Wornat, una historia cruda y bien documentada.

La audiencia hispana es cada vez más exigente y conquistar su atención exige asumir el reto de ofrecerle contenidos de alta calidad.