Casi la mitad de los incendios forestales en México se producen por actividades agropecuarias, otros son ocasionados intencionalmente, es decir, son quemas que se realizan en un contexto de conflicto entre personas, o bien los turistas no apagan convenientemente sus fogatas y cigarrillos. También el cambio climático está generando alteraciones en los patrones de temperatura en el mundo y México no es la excepción, pues ahora produce ciclos más secos y cálidos.

De acuerdo con pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para los dos primeros meses del 2020 se prevén temperaturas por arriba de la media para los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, gran parte de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y las entidades que conforman la megalópolis.

En tanto que el mes de marzo los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco tienen probabilidad de disminución en las precipitaciones e incremento en las temperaturas por arriba de la media histórica.

Este pronóstico indica que las condiciones meteorológicas aumentarán el riesgo que pudiera derivar en incendios forestales, incluso más agresivos que en 2019, principalmente para el centro y sur de República Mexicana.

Es importante reconocer que la mayoría de los incendios forestales suceden en los meses secos del año, principalmente de febrero a mayo, y que, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), nueve de cada diez incendios forestales en el país son causados por seres humanos, sólo el 1% corresponde a fenómenos naturales como descargas eléctricas, caídas de rayos o erupciones volcánicas.

Por lo anterior, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pidió tomar acciones de protección frente a la temporada de incendios 2020, como no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y dentro de los bosques, no tirar basura, botellas o vidrios que puedan iniciar el fuego y no hacer fogatas.

Por su parte, las autoridades han programado 569 km de apertura de brechas cortafuego y la rehabilitación de 676 km; 566 km de líneas negras; 626 ha de quemas controladas; 591 ha de quemas prescritas y 499 ha de manejo mecánico de combustibles.

Atención de incendios en México

La Conafor dispone de 1,740 combatientes, 465 vehículos, 70 torres de detección y 6 centros regionales de Manejo del Fuego.

De acuerdo con el Cenapred, nueve de cada 10 incendios forestales en el país son causados por seres humanos y 1% corresponde a fenómenos naturales.

Se pide a la población en general no hacer uso del fuego en el campo, a extremar precauciones y a reportar incendios al 01 800 INCENDIO o al 911.

La Norma Oficial Mexicana NOM-015 SEMARNAT-SAGARPA 2007 regula el uso del fuego en el campo, ya que las actividades agropecuarias fueron la segunda causa de incendios forestales en 2019.

