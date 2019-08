El Homenaje al Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para reconocer la importancia del oficio de esa figura fundamental en el mundo de los libros, estará dedicado de manera póstuma al editor español Claudio López Lamadrid, quien falleció a los 59 años, el 11 de enero pasado. El homenaje se realizará el lunes 2 de diciembre, a las 19:30 horas, en el auditorio Juan Rulfo, dentro de las actividades de la edición 33 de la FIL Guadalajara.

Claudio López Lamadrid nació en Barcelona en 1960, y se licenció en derecho. Comenzó su trayectoria en el mundo editorial con Tusquets Editores, donde trabajaría durante diez años, para más tarde formar parte del grupo fundador de Galaxia Gutenberg. Su entrega y pasión por la literatura, su verdadera devoción por los libros y su cercanía con sus autores, lo llevaron a ser considerado uno de los editores más importantes de la actualidad. Entre los autores que tradujo y editó destacan Philip Roth, Cormac McCarthy, James Ellroy, David Foster Wallace, Chimamanda Ngozi Adichie, Javier Cercas, César Aira, Patricio Pron, así como a los premio Nobel Amos Oz, Gabriel García Márquez, Orham Pamuk y J. M. Coetzee.

Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House Grupo Editorial México, reconoce que “Claudio López Lamadrid fue el editor total. De acuerdo con su visión, todos los escritores que escriben en español forman parte de una misma comunidad, y por ello hizo tanto por impulsar a escritoras y escritores latinoamericanos en España. Las carreras literarias de autores como Emiliano Monge, Samantha Schweblin, Fernanda Melchor o Raúl Zurita serían otras si no hubieran contado con su apoyo y amistad”. También, asegura que el ex director editorial del grupo Penguin Random House tenía una lección clara acerca de la labor editorial, “que el éxito económico de un proyecto no es el objetivo final, sino la consecuencia de publicar buenos libros”.

Tras su repentina muerte, la comunidad literaria e intelectual vivió una de las pérdidas más profundas para el mundo editorial. Samanta Schweblin comentó en sus redes sociales: “Murió Claudio López Lamadrid. Qué tristeza enorme. Hoy no consuela el honor de que haya sido mi editor, con toda su generosidad, su sabiduría y su cariño”; por su parte, Enrique Krauze publicó: “Lamento mucho la muerte de Claudio López Lamadrid, querido amigo y gran editor”. También Juan Cruz, periodista y escritor español, escribió: “Fue un gran comunicador editorial, capaz de explicar con gestos mínimos la importancia de los jóvenes y la solidez de los mayores”.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido por la FIL Guadalajara en honor del argentino Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI Editores—, con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros.