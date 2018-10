El desarrollo de la humanidad depende totalmente de los ecosistemas y los servicios ambientales que nos brindan, estos son iguales o más importantes que otros capitales como el financiero o el manufacturado. Parte fundamental de este trabajo está en las plantas; sin embargo, no se le ha dado la importancia que merece.

“El tema de la extinción probablemente es más visible en animales, pero las plantas sin duda también están sometidas a fuertes amenazas”, dijo la doctora Ana Angélica Cervantes Maldonado, experta en especies prioritarias de la dirección general de Análisis y prioridades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en entrevista.

En México tenemos varias especies en riesgo de extinción, tanto de fauna como de flora, todas ellas integradas en la NOM 059, al momento hay un total de 2,606 de especies enlistadas en total en varias categorías, de éstas, 979 son plantas basculares (helechos, gimnospermas, angiospermas), 183 plantas catalogadas en peligro de extinción, 340 amenazadas y 458 tienen protección especial.

Hasta el momento, el registro total de plantas basculares es de 23,314 especies y 50% de ellas son endémicas —solamente se encuentran en México—, lo que significa que si una de estas especies se extingue en el país, desaparecería del planeta.

A pesar de contar con la NOM 059, la especialista asegura que no es suficiente, pues aún no se tiene un porcentaje concreto sobre especies en riesgo, “a nivel global hay estimaciones que hablan de una pérdida de 30,000 a 140,000 especies por año, para el caso de México no se tiene esta información”.

Amenazas reales para la vegetación

Cervantes Maldonado explicó que el fenómeno de extinción de plantas es mucho menos estudiado que el de fauna; sin embargo, se sabe que hay diversos factores que las afectan, el primero y más importante, la expansión de la frontera agrícola, “deforestar sitios naturales para establecer campos de cultivo o de ganado, es algo que ha provocado la fragmentación y perdida del hábitat, que en primer lugar afecta a las especies vegetales”.

Recolección ilegal: “Los coleccionistas de especies son muy voraces, en cuanto se publica una especie nueva ellos quieren rápidamente tener la especie en sus colecciones”. Los grupos más amenazados de plantas en México por causas de la colecta ilegal son las cactáceas, bromelias, enebro, magnolia, orquídeas y violetas.

Otro aspecto son las especies invasoras, —animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no les son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas—.

También se habla de cambios de uso de suelo para desarrollos residenciales, comerciales, industriales y de turismo.

Qué significa que una especie vegetal desaparezca

Cuando una especie vegetal desaparece se afectan todos los procesos ecológicos “como una especie de reacción en cascada”, dijo la especialista. Por ejemplo, si desaparece una planta de la cual se alimenta otro ser herbívoro, éste disminuirá y afectará la cadena alimenticia.

Éste es un efecto que puede llegar, en casos graves, a que se pierda el funcionamiento del ecosistema. “Como captación de agua, producción de oxígeno y pérdida de poblaciones (...) Lo hemos visto en poblaciones de manglares, donde, a su pérdida, se vuelven susceptibles a huracanes u oleaje”.

“Científicos, gobierno y sociedad en general debemos darnos cuenta de que están ocurriendo estos procesos y buscar frenarlos”, refirió.

Esfuerzos de conservación

Existen proyectos, como la creación de Áreas Naturales Protegidas, que requieren mejorar la vigilancia. La misma Norma 059 cuenta con las listas rojas de especies o en riesgo de extinción. “Tener un registro e investigación sobre qué está pasando con nuestras especies nos permite dar un seguimiento de su comportamiento, éstas son acciones encaminadas a la conservación de la especies”. También existe la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal y acciones locales.

Por otra parte, los jardines botánicos desempeñan un papel muy importante para la conservación de la diversidad vegetal. En conjunto, todos los jardines botánicos de México mantienen en sus colecciones vivas ejemplares de más de 5,000 especies de flora mexicana. En los 15 jardines más importantes del país se mantienen especies endémicas y amenazadas o en alguna otra categoría de riesgo. Éste es el caso del Jardín Botánico del IB-UNAM, el cual mantiene a 577 de las 7,320 especies endémicas de México y 204 de las 981 especies incluidas en la NOM.

También cuenta con un Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción. Éste promueve la participación ciudadana para conservar plantas en alguna de las cuatro categorías de riesgo.

eFloraMEX, por su parte, es un proyecto que pretende documentar y describir las especies de helechos, gimnospermas y angiospermas de México en un formato electrónico que permitirá acceder a sistemas de información geográfica, bases de datos de especímenes, herbarios virtuales y literatura taxonómica en Internet.

En la actualidad se publican múltiples artículos sobre la diversidad de plantas mexicanas, se continúan describiendo nuevas especies y se sigue documentando su presencia en las distintas regiones del país; a pesar de estos avances, aún no se cuenta con un solo producto que integre y documente la vasta flora de México. Ésta es una tarea urgente e impostergable.

Cervantes Maldonado agregó que la ciudadanía también tiene un papel fundamental. “Crear conciencia de cómo nuestras actitudes como seres humanos favorecen la extinción de las plantas es imprescindible”. Por ello invitó a informarse, saber las causas y amenazas, participar en campañas de conservación de especies, denunciar recolección o tráfico ilegal de especies y cambiar nuestros hábitos en muchos sentidos, pues esto “nos permite evitar formar parte de ellas. Además, pidió evitar comprar cactáceas no certificadas y autorizadas para su comercialización.

[email protected]