Dos jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de estudiar cine en alguna de las mejores escuelas del mundo gracias a la Beca Jenkins-Del Toro que hoy entregó el jurado del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FIGC), presidido por el cineasta Guillermo del Toro.

Los primeros beneficiados con este estímulo que otorga la Fundación Mary Street Jenkins, Fundación Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y Guillermo del Toro, son: María Candelaria Palma Marcelino y Alejandro Ríos.

Aunque se había planeado entregar la beca a una sola persona, el jurado evaluó la importancia de ambos trabajos y decidió premiarlos por igual.

María Candelaria tiene 27 años. Es originaria de Acapulco, Guerrero, y autora del cortometraje "Rojo" que aborda la realidad de los artistas callejeros en los semáforos de Acapulco. El filme se presentó en la gira de documentales Ambulante.

Alejandro Ríos es de la Ciudad de México y ganó por "Los gatos", un cortometraje animado que, a través de las mascotas, abunda en las relaciones codependientes.

"Quien cambia una vida, cambia a una generación. La constante sensación de la generación actual es que ya no hay nada que hacer o que todo está cerrado, pero lo hermoso de esta beca es que yo, como gordo, no me puedo contener si me dan cuatro pingüinos, porque me como cuatro pingüinos.

"Con Daniela Michel, en el Festival de Morelia, terminamos dando tres becas a la animación en París y aquí ya vamos mejorando. Lo profundamente conmovedor y esperanzador es la calidad de muchos proyectos presentados. Me encantaría que llegara el momento de dar 130 becas y yo le entro con 65", expresó Guillermo del Toro.

Los dos trabajos que se reconocen, dijo, destacan por su sensibilidad, lenguaje, ejecución, sinceridad, realidad, potencia emocional y visual. Es una esperanza grande para que el año que entra participen más personas que sepan que esto se encuentra en movimiento", resaltó.

La Beca Jenkins-Del Toro es un financiamiento de hasta 60 mil dólares al año para que los ganadores estudien cine en la escuela que así elijan. En este, el primer año que se entrega el estímulo, se recibieron 130 proyectos.

"Esta beca será una de las becas a futuro más solicitadas en México no sólo por lo que representa, sino por quienes la representan. México ha dado muestra de quiénes somos en el mundo del cine en los últimos seis años y todos somos testigo de eso", anotó Roberto Jenkins, representante de la Fundación Jenkins

En el anuncio oficial de los ganadores estuvieron presentes Estrella Araiza, directora del FICG; Raúl Padilla, presidente del patronato del FICG; Roberto Jenkins en representación de la Fundación Jenkins; el actor Diego Luna, Chema Padro, Silvestre López Portillo y Daniela Michel, directora del Festival Inrnacional de Cine de Morelia.