La Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF, por su sigla en inglés), en los Emiratos Árabes Unidos, el más grande encuentro editorial del continente asiático, celebrará cuarenta años de existencia el 3 al 13 de noviembre próximos, con la presentación de más de 1,500 editoriales de 83 países y casi mil eventos culturales en torno a este encuentro literario que en los últimos años ha tenido en México a un cercano, toda vez que nuestro país fue Invitado de Honor en la edición 2019 de la SIBF y Sharjah hará lo propio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2022.

El encuentro, a realizarse en el Expo Centre Sharjah, tendrá entre sus invitados al reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, el tanzano residente en Reino Unido Abdulrazak Gurnah, quien hará ahí su primera aparición después de confirmarse como laureado con el máximo galardón para las letras universales. Así lo anunció la organización del encuentro editorial.

También estarán presentes plumas como Yasmina Khadra, seudónimo del escritor argelino Mohammed Moulessehoul, cuyo trabajo ha sido traducido a más de 50 lenguas; el escritor de best sellers, educador y activista libanés Najwa Zebian, además del autor indio bengalí Amitav Ghosh y participantes internacionales como los estadounidenses Chris Gardener, Michael Anderle y Kathleen Antrim, así como A.J. Finn, cuya novela de 2018, “The Woman in the Window”, debutó en el número uno en la lista de Best Seller del diario The New York Times y ya fue adaptada para una película. Estos entre muchos otros.

De los 1,522 participantes, la Feria Internacional del Libro de Sharjah dará espacio para 929 editoriales árabes y 637 sellos internacionales. Serán Egipto (295), Emiratos Árabes Unidos (250), Reino Unido (138), Líbano (112), Siria (93) e India (87) los países con mayor presencia de firmas en el encuentro editorial, mientras que México estará presente en el encuentro con 12 editoriales.

Por su parte, España como país Invitado de Honor participará con 14 sellos editoriales y contempla 25 actividades especiales, entre ellas la participación de los guionistas de la popular serie “La casa de papel”, Javier Gómez y Diego Avalos. Asimismo, ilustradores de libros infantiles y juveniles del país ibérico ofrecerán talleres al respecto.

“La 40ª edición de la SIBF es un hito cultural notable para Sharjah y los Emiratos Árabes Unidos, puesto que queremos seguir concentrando nuestros esfuerzos en el crecimiento y la recuperación pospandémica de la industria editorial”, dijo Ahmed Al Ameri, director de la Autoridad del Libro Sharjah. “La SIBF servirá como catalizador para nuevos lectores y una pieza clave en la conversión de la industria para la satisfacción de sus demandas. Al mismo tiempo, la feria del libro ofrecerá una plataforma para los autores e investigadores que permita ampliar sus áreas de interés”, complementó.

