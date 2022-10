FICM 2022: “Tenemos que insistir en que se le dé más presupuesto a la cultura”

Este sábado por la noche, en el Teatro Mariano Matamoros, Daniela Michel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Alejandro Ramírez, fundadores del encuentro fílmico, arrancaron con una reivindicación del valor de la cultura y una súplica reiterada por más recursos.

Con la presencia en el teatro de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; Jean-Pierre Asvazadourian, embajador de Francia en México, y Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México, entre otros invitados especiales, Cárdenas Batel, vicepresidente del encuentro, compartió:

“Hacemos el festival porque nos gusta el cine, pero no nos gusta solamente como entretenimiento. Hacemos el festival pensando en contribuir a ampliar el derecho al acceso a la cultura. Lo hacemos pensando en ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad y lo hacemos pensando que con ello ayudamos al desarrollo de Morelia, de Michoacán y de México. Es nuestro granito de arena, porque queremos un país donde se callen las balas y se escuchen las canciones”, dijo y acto seguido sumó:

“Pero tenemos que insistir una vez más en que se le dé más presupuesto a la cultura. El presupuesto federal proyectado para la cultura en 2023 seguirá, como una costumbre vergonzosa que dura ya décadas, muy por debajo de los mínimos recomendados por la UNESCO”.

Más presupuesto a la cultura, precisó, significa, entre otras cosas, “un mejor cuidado de nuestro patrimonio tangible e intangible, significa un pueblo con una educación más sólida, significa miles de oportunidades de desarrollo y la ampliación de nuestros derechos y libertades. Significa, sin duda, un México mejor. Si el país no hace de la cultura una de sus prioridades, entonces seguiremos a merced de la brutalidad”.

El cine, el arte y la cultura, culminó, son un componente fundamental del desarrollo, un remedio contra la violencia, un instrumento de justicia y, por lo tanto una herramienta para construir un México en paz.

Testigos del renacimiento del cine

Inicia Festival Internacional de Cine de Morelia 2022. Foto: FICM

Por su parte, Alejandro Ramírez, presidente del festival, declaró: “durante las últimas dos décadas, el FICM ha sido fiel a la misión de abrirle espacios a los nuevos talentos de nuestra cinematografía, de cultivar nuevos públicos, de convocar a la comunidad creadora, de exponer lo mejor del cine mundial. Y queremos que eso siga siendo el festival, ese punto de encuentro donde convergen realizadores, críticos y cinéfilos para proponer, discutir, provocar y dialogar en torno al séptimo arte”.

A manera de recuento de estas dos décadas, Ramírez apuntó que “cuando nació el festival, la industria cinematográfica en México no estaba pasando por su mejor momento. En la primera edición solo contamos con un largometraje mexicano. Durante los siguientes 20 años, sin embargo, hemos sido testigos de un verdadero renacimiento del cine nacional. Desde hace al menos una década, cada año recibimos cientos de cortometrajes, documentales y largometrajes que aspiran a ser seleccionados para competir”.

María Novaro Peñaloza, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a nombre de la Secretaría de Cultura federal, destacó que este certmen, en todo momento, ha dado un espacio para la diversidad del cine mexicano y este año de números redondos no podía ser la excepción.

Reconoció el trabajo de los equipos especializados que sin excepción mantienen al festival con “la relevancia que ha adquirido” y “estos equipos, siempre bajo el liderazgo de Daniela Michel, han hecho un trabajo espléndido y han posicionado al FICM entre los mejores festivales del mundo, no solo de México”.

Un canto a la migración

Inicia Festival Internacional de Cine de Morelia 2022. Foto: FICM

Finalmente, Daniela Michel, directora del FICM, presentó al cineasta Alejandro González Iñarritu, quien visita el encuentro por quinta ocasión, esta vez para presentar “Bardo, falsa crónica de unas cuatas verdades”, y quien reforzó el reconocimiento para la solidez y proyección global de este. “Es un festival que ama el cine mexicano, pero también escucha, invita y tiene un prestigio internacional que no hay director en el mundo que no quiera venir y eso me llena de orgullo y de alegría por lo que han hecho por el cine”.

Iñárritu hizo subir a todo el elenco del largometraje, hasta finalmente hacer subir a Daniel Giménez Cacho, su protagonista, quien fue ovacionado por un teatro pletórico.

Para finalizar, reconoció en gran parte de su obra un tema recurrente: la migración, que se aborda desde “Babel”, “Biutiful” y la videoinstalación “Carne y arena”, hasta “Bardo”.

“El tema está muy cerca de mí porque yo soy migrante y siempre he dicho que cuando uno emigra, algo muere en ti, algo se deja en el país. Hay una existencia dual, una que empieza a incomodar. Empieza a haber una sensación muy extraña que es difícil de explicar para quien no la ha vivido. Pero quienes la vivimos más allá de la aventura, si es exitosa, si eres privilegiado o si vives en los márgenes, todos compartimos un sentimiento extraño de pérdida, en el que eres más mexicano que los mexicanos”. Por lo anterior, “Bardo”, señaló, es ese repaso de sentimientos acumulados, es un paseo por la conciencia de un personaje.

Además del realizador inaugural, el encuentro cuenta este año con la presencia de luminarias del séptimo arte como la directora francesa Claire Denis; el legendario productor estadounidense Frank Marshall, y la actriz española Maribel Verdú.

