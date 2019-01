Pantalones de cuero, botas de plataforma, prendas de estilo victoriano, crepés altísimos, cadenas sujetas a la ropa o a las arracadas. Pasos lentos, vaivenes melódicos, brazos sueltos. Sintetizadores, bajos bien marcados. Voces generalmente muy graves o muy agudas que suenan casi como lamentos. Letras melancólicas, filosóficas, reflexivas, poéticas. Es el revival del postpunk que proliferó en los años 80 y que ahora se diversifica en manos de las nuevas generaciones de músicos.

El proyecto multiplataforma Eutanasia comenzó hace un par de décadas, como un local de venta o intercambio de discos en el tianguis del Chopo, impulsado por un amante de la música underground, Juan Manuel García, en un momento en el que el de boca en boca, el de mano en mano, era vital para la música de culto.

hoy en día, este proyecto se ha diversificado sanamente en una tienda de discos y en una productora de eventos. Su especialidad, la contracultura oscura, un nicho social que en los últimos años ha logrado hacerse de más espacios pensados para satisfacer la exigencia de su público y, con ello, cautivar todavía a más gente. Y Eutanasia ha estado ahí para aportar a la proliferación del género en México.

El Eutanasia Fest, en particular, llevará a cabo su tercera edición el próximo sábado 2 de marzo, en el foro 360 Venue, con un lineup para el que el equipo del festival ha logrado al menos dos hitos en la escena la comunidad gótica del país.

Uno de ellos es la presentación del dúo suizo británico Lebanon Hanover, considerado como uno de los revitalizadores del new wave y, con menos de una década de existencia y media docena de discos de larga duración, convertido en una banda de culto en ambos lados del Atlántico.

El segundo hito es la presentación por primera vez en México de la banda francesa Trisomie 21, una de las primeras que llevó el new wave a los oídos del mundo subterráneo, con su formación en 1981.

Se trata, pues, de un festival de nicho que nació con una necesidad individual expresiva, de intercambio y de difusión, y ahora, con la ayuda de un pequeño colectivo, ha logrado no sólo acercar los discos del género a la gente, sino que desde hace unos ocho años, como productora de eventos, pone las condiciones para la presentación en vivo de las bandas emblemáticas.

El origen

En declaraciones para El Economista, Juan Manuel García, fundador y director general de Eutanasia Récords y Producciones Eutanasia, y Joel Rodríguez Díaz, tour manager y coordinador de comunicación del proyecto, profundizan sobre la historia del género en México y la injerencia del proyecto que echan para adelante en este nuevo furor por el postpunk en el país.

“La escena goth en México se remonta a principios de los años 80, a las personas de nivel adquisitivo medio alto, ya que éstas podían viajar a otros países de Europa, como Inglaterra, Alemania o a los mismos Estados Unidos, donde se empaparon de esta escena y a su vez tenían la economía para poder comprar discos. El goth en México ya como una escena, digamos más global, tuvo su brote en los 90, con la apertura de sitios donde se reunían las personas a escuchar este tipo de música y algunos otros géneros subterráneos, como Tranviarios y La Madre Diabla; posteriormente, el UTA o Dada X, y con el primer arribo de bandas internacionales a México, como The Cure, London After Midnight, Rozz Williams, Clan of Xymox y The Wake, entre otras”, contextualiza el fundador.

hoy en día, muchos de los foros mencionados han hallado su lugar en la vida multicultural de la Ciudad de México y, además han captado a más jóvenes que van adoptando las propuestas musicales que ahí se programan.

Dicho éxito es medible. Joel Rodríguez relata que el Eutanasia Fest realizó sus primeras dos ediciones en el Foro Indie Rocks, con una capacidad para poco más de 1,000 personas que se vio desbordada por la alta demanda de boletos para la edición próxima, misma que decidieron mudar al foro 360 Venue, con aforo para unos 3,500 asistentes.

“La inclusión de Trisomie 21, que es una banda legendaria del electrónico y del new wave subterráneo francés, nos impulsó a tener que buscar un foro más grande porque empezó a haber sobrecupo. Los puntos de venta nos están pidiendo un refill de boletos. Incluso nos hemos enterado de que mucha gente de otros estados está armando viajes redondos. La expectativa es fuerte”, confirma.

México es un referente

Juan Manuel García detalla que, por su parte, “Lebanon Hanover es una de las bandas que más impacto han tenido en la escena en los últimos años, y a decir nuestro, se trata de una de las bandas principales en la escena goth postpunk en todo el orbe, lo cual convierte al país en una de las escenas más activas del mundo. Esto se ve reflejado en las bandas, pues cuando les hablas de América Latina, lo primero que mencionan es México”.

Y Joel Rodríguez complementa que para hablar de cómo México se hizo de esta posición privilegiada en América Latina en términos de la escena underground, hay que remontarse 15 años atrás. “Yo creo que fue en el 2003, cuando el UTA, ese bar multidisciplinario de tres pisos, abrió en el Centro Histórico, se veía venir algo fuerte. El hecho de que ahora las bandas sean autogestivas ha permitido que se genere expectativa y nosotros podamos tener asistentes”.

Dice que si bien Eutanasia es preámbulo de este nuevo apogeo del postpunk, que empezó como el proyecto de un amante de la música, ha sabido maridar con los nuevos proyectos que han consolidado al país como un terreno atractivo para la presentación de las bandas de la escena.

A Eutanasia todavía se le puede identificar como un proyecto casi doméstico, con un limitado número de elementos de producción que hacen de todo. “Estamos de arriba para abajo. Somos una empresa pequeña y nos toca estar viendo las necesidades de las bandas, hacemos de traductores, coordinamos la parte de prensa; podemos desde cargar equipo, poner una batería, ecualizar un amplificador, hasta ir por las aguas. Todos cooperamos al mismo nivel”, relata.

