“No hay que esperar a que se caiga tu avión para valorar la vida, lo que tienes y ser feliz”, señaló en entrevista Roberto Canessa, sobreviviente del accidente aéreo de 1972 en los Andes.

Tenía que sobrevivir es el libro que Canessa promocionó en México junto al periodista Pablo Vierci, donde cuenta una historia de sobrevivencia mediante un retrato iluminador que le da una nueva perspectiva a una historia mundialmente conocida.

“Es la historia, el antes y después de lo que nos sucedió. ¿Qué fue de cada uno de nosotros? Sé que muchos conocen la historia. Otros quizá la olvidaron, pero creo que la nuevas generaciones también deben de conocer los detalles”, agregó.

El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba al equipo de rugby Old Christians —y a muchos de sus amigos y familiares— se estrelló en medio de la cordillera de los Andes.

“Creo que el libro es el relato cautivante y desgarrador de esa larga experiencia con la muerte y cómo un accidente inspiró mi vocación para salvar vidas como cardiólogo”, comentó.

Roberto Canessa y Fernando Parrado atravesaron la cordillera de los Andes en busca de ayuda y la encontraron.

“Hay que valorar todo lo que tienes, un vaso de agua, un techo... pero tampoco puedes esperar a que un helicóptero salve tu vida. Hay que salir a buscar todo lo que sueñas y preguntarnos: ¿Qué hacer cuando todo está en contra?”

El doctor Roberto Canessa es especialista en el tratamiento de cardiopatías congénitas en niños recién nacidos y en gestación, y ha luchado por la vida de los niños como lo hizo por su vida.

“La historia de los Andes da para una serie de Netflix... para varías películas, porque pasaron muchas cosas que no se han contado sobre ese día y lo que sucedió después con cada uno de nosotros y el mundo debe de conocerla”, finalizó Roberto Canessa

Los autores donarán un porcentaje de las ventas al Centro Pediátrico del Corazón ABC Kardias para apoyar su labor y contribuir a que más niños y niñas puedan recuperar la salud.

¿Quién es roberto canessa?

A los 19 años, junto con Fernando Parrado, dejó atónito al mundo en diciembre de 1972, cuando aparecieron vivos en Chile tras escalar la cordillera de los Andes durante 10 días, para guiar el rescate de sus catorce amigos atrapados en el fuselaje, dos meses después de que el avión en que volaban se estrellara contra las montañas.

Se graduó como medico cardiólogo pediatra y formó una familia. Fue galardonado tres veces con el Premio Nacional de Medicina en Uruguay y en el 2015 fue designado Honorary Fellow of the American Society of Echocardiography. Además de dictar conferencias de liderazgo para empresas, actualmente es el jefe del Departamento de Ecocardiografía y Cardiología del Hospital Italiano de Uruguay y colabora con una red integrada por prestigiosos colegas en todo el mundo.

Es uno de los cardiólogos pediatras más reconocidos en el orbe.

