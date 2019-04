Los lectores de libros cada vez son menos en México. La población que leyó al menos un libro durante los últimos 12 meses cayó de 50.2% a 42.2% del 2015 al 2019. Esta situación expresa que de todos los mexicanos que saben leer y escribir ni siquiera la mitad leyeron un libro. La falta de tiempo y el desinterés son sus razones principales.

En promedio los lectores mexicanos leyeron 3.3 libros durante el año previo, de acuerdo con cifras del Módulo de Lectura realizado por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Los libros de literatura son los más leídos por la población mexicana, 42.5% de los lectores los prefieren. En segundo lugar, se ubicaron los textos profesionales o académicos que son consumidos por 34.1% de los lectores.

La situación también se refleja en la lectura de otros materiales. La población lectora de revistas, periódicos, historietas o sitios web se redujo en 10 puntos porcentuales. En el levantamiento realizado en 2015 al menos 77 de cada 100 alfabetas leían algún material para este año la proporción se redujo a 67 de cada 100.

La cultura lectora entre hombres y mujeres presenta diferencias. Mientras las mujeres leen más libros y revistas, los hombres son mayoría en la lectura de periódicos, sitios de internet e historietas.

Además de un bajo grado de lectura también se presentan problemas en la comprensión lectora. De los mexicanos que leen algún material sólo 21.1% comprende la totalidad del texto, el 57.6% comprende sólo la mayor parte.

Más educación, más lectura

El hábito de la lectura es más común entre personas con grados académicos altos. De la población con educación básica inconclusa sólo 24.7% lee libros. El nivel asciende a 36.3% si se considera a la población con educación media y alcanza hasta 64.8% considerando a la población con estudios superiores.

El tiempo otorgado a la lectura también incrementa significativamente con niveles escolares mayores. Quienes no tienen educación básica terminada dedican en promedio 28 minutos a cada sesión de lectura, para la población con educación media el promedio es de 35 minutos y para los que tienen educación superior la media es de 47 minutos.

No hay cultura lectora desde casa

Sólo 33 de cada 100 mexicanos fueron incentivados por sus padres o tutores a practicar la lectura y sólo 27 de cada 100 acostumbraban a asistir a bibliotecas o librerías en su infancia.

La mayoría de los mexicanos no asistió a ningún centro de lectura o establecimiento para comprar materiales de lectura. El 89.0% no fue a una biblioteca ni una vez en los últimos 12 meses, el 85.1% no acudió a ningún puesto de libros o revistas usadas, el 80.3% no estuvo en una librería y el 74.7% no visitó la sección de libros ni siquiera en una tienda departamental.

Los motivos fundamentales por los que la población declara no leer son la falta de tiempo, el desinterés y los problemas de salud.