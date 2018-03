Nicolás Sotnikoff recuerda que hace algunos años se encontraba en su casa con el corazón roto. Estaba desesperado, gritando, llorando... Y descubrió que en sus manos tenía una manera de darle cuerpo a esa palabra y transformar todos esos sentimientos que le aquejaban. La obra Menelao Rapsodia era la respuesta.

El texto, escrito por su amigo Simon Abkarian, es un espectáculo unipersonal que gira en torno al gran rey Menelao (La Ilíada), quien pierde a su esposa Helena. Es un viaje en el cual Menelao se lleva al público con él, con sus demonios y con la misma Helena... un viaje que pasa por la nostalgia, el enojo, la ebriedad, la desesperación y la violencia de un hombre con el corazón roto, presa de sentimientos contradictorios.

Así pues, con la venia del dramaturgo, Nicolas llegó a México con el dinero suficiente para poder establecerse, comprarse una moto y, con este texto bajo el brazo, comenzar de nuevo su vida teatral, ahora en nuestro país, luego de un rompimiento amoroso: Estaba casado con una mexicana que conocí en París, en el Teatro del Sol de Ariane Mnouchkine. Trabajé durante 13 años con ella. Tuvimos un hijo. Ella se regresó. Y yo tenía el corazón roto .

Nicolas profundiza: Es un héroe que siempre está representado como un machín, y quizá sí lo era, pero lo que olvidamos es que realmente amaba a Helena. Ambos se amaban. Helena se fue o fue raptada, quién sabe, pero ella regresa y se van a vivir bajo los cielos de los dioses. Muchas veces se retrata a Helena como una víctima, pero ella era una mujer libre.

Creo que todo en el teatro te lleva a una catarsis. El arte es capaz de transformar esa violencia y esas contradicciones. La belleza puede cambiar al mundo, y lo digo sin pretensiones , expuso.

A partir de este lunes el actor y director Nicolas Sotnikoff remonta la obra Menelao Rapsodia en el Foro Shakespeare. La primera vez la montó hace dos años y en esta ocasión espera hacer una temporada larga en dicho recinto.

Cuando su amigo Simon le dijo que se trajera la obra, le preguntó primero: ¿Quién canta las mejores canciones del mundo sobre amor aparte de los griegos?: Los mexicanos . Y ese fue el punto de partida. La obra iba a llevar música en vivo, como ocurrió en la puesta en escena que Simon llevó a cabo (él también actúo y dirigió la obra): Yo estaba llegando a México y me encontré a músicos increíbles, pero no tenía los medios necesarios, así que decidí como un sueño, como una pesadilla alcohólica, eso no es el tema, pero él está tomando durante la obra porque tiene el corazón roto, no es excusa, pero siempre pasa eso .

Otra cosa que le preocupaba a Nicolás era el inicio de la obra: comienza con una serie de insultos contra Helena; es un doble juego, porque en un principio parece que es Menelao, pero luego te das cuenta de que es lo que el pueblo griego piensa de ella. Le enseñé la obra a algunos hombres y me dijeron que eran demasiado fuertes, pero, no, al final no los quise quitar, si corto esa parte no tiene sentido. Al comenzar la obra, le pregunté a las mujeres y me dijeron que, al contrario, que estaba bien ver lo que ellas vivían de manera cotidiana con los ‘hombres machines’. Entonces... funcionó. A través de Menelao, Simon le dio voz también a Helena .

Menelao Rapsodia es un texto original del dramaturgo y actor franco-armenio Simon Abkarian. La traducción es de César Maurel y la dirección corre a cargo del mismo Nicolás, quien también actúa. La obra se presenta todos los lunes a las 8 de la noche en el Foro Shakespeare (Zamora 7, colonia Condesa).

