Spider-Man: Into the Spider-Verse, el debut cinematográfico de Miles Morales, es nuestra mejor película de superhéroes del 2018, un año que contó con una gran cantidad de ellas. Spider-Verse superó el fenómeno cultural y de taquilla de Black Panther y la película que llevó una década en realizarse, Avengers: Infinity War.

Black Panther y Avengers: Infinity War ganaron mil millones de dólares cada una, pero Spider-Verse realmente se sintió como una experiencia única en una era de películas de superhéroes que está empezando a ser un poco larga.

Este año, Warner Bros. y DC Entertainment compensaron con el falso éxito del año pasado de Justice League con Aquaman y el esperado regreso de Los Increíbles de Disney / Pixar. Deadpool 2, una vez más, justificó que las películas de X-Men se realizaran sin la supervisión de Marvel Studios (aunque quizás sea la última vez que esto suceda, debido a una potencial fusión de Disney con Twentieth Century Fox en el futuro).

Venom hizo tanto dinero (más de 850 millones de dólares en todo el mundo) que Sony (que también produjo Spider-Verse) ahora tiene varias franquicias de películas inspiradas en Spider-Man en proceso. Marvel Studios no tendrá que venir y desempeñar el papel de spidey-savior como lo hizo con Spider-Man: Homecoming.

Así es como clasificamos las películas de superhéroes del 2018.

1. Spider-Man: Into the Spider-Verse

Una película animada que ocupa el primer lugar en esta lista, cuando la animación a veces ha sido una ocurrencia tardía en el entretenimiento de superhéroes, muestra lo especial que es Spider-Man: Into the Spider-Verse. Desde la voz de primera categoría hasta la innovadora imaginación visual de este universo, esta película es el comienzo de una franquicia con un potencial ilimitado de Sony Pictures Animation.

2. Black Panther

Intrépida, negra y un boom en la taquilla. El director Ryan Coogler guió una historia que fue sorprendentemente profunda emocional y sociológicamente, con puntos de complot que van desde los problemas de padre / hijo hasta la división entre África y su diáspora. Las mujeres de Wakanda eran líderes como guerreras en la batalla y en el laboratorio de ciencias. Black Panther también demostró que cuando los Avengers originales vayan hacia la puesta del sol (por retiro o por culpa de Thanos), habrá una nueva generación de héroes listos para guiar a Marvel Studios hacia el futuro.

3. Avengers: Infinity Wars

Thanos destruyó la mitad de toda la existencia y todas las conversaciones sobre películas de Marvel Studios que nunca tuvieron villanos que importan. La larga espera para ver el manejo del Infinity Gauntlet estuvo a la altura de las exageraciones. Incluso entre los héroes que sobrevivieron, no hay promesa de que saldrán del seguimiento de mayo, Avengers: End Game.

4. Aquaman

Warner Bros. y DC Entertainment, bajo la dirección de James Wan y la influencia de los cómics Aquaman de Geoff John, demostraron que todavía pueden ser un jugador importante en el cine de superhéroes a pesar de crear merecidamente dudas entre los fanáticos en los últimos años. Aquaman demostró que Wonder Woman no es la única franquicia de DC digna de una secuela y que sus películas de superhéroes pueden ser brillantes, inspiradoras, divertidas y no tan malhumoradas como lo han sido en el pasado.

5. Los Increíbles 2

A pesar de haber tardado más de una década en llegar una secuela, Los Increíbles regresaron con fuerza y no debería tomar tanto tiempo para que se vuelvan a poner sus máscaras de dominó. Al igual que Spider-Verse, Los Increíbles 2 fue un argumento sólido para que la animación continúe teniendo voz en el futuro del cine de superhéroes.

6. Deadpool 2

La franquicia de películas de superhéroes más loca de todas nos dio más de lo que hizo que funcionara la primera vez (humor sucio), el debut anticipado de Cable y Domino y una broma realmente cruel de X-Force.

7. Teen Titans Go! To the Movies

Aquaman no fue la única historia de éxito de DC en el cine este año. Teen Titans Go! To the Movies fue fácilmente la película de superhéroes más divertida de 2018, que ofrece momentos LOL, melodías pegadizas y, como Aquaman, un descanso refrescante de la sombría oscuridad que a menudo envuelve al universo cinematográfico de DC. También hubo múltiples chistes sobre los Challengers of the Unknown. Ninguna otra película de superhéroes puede darte eso.

8. Ant-Man and the Wasp

Hacer no una sino dos películas Ant-Man es un logro subestimado de Marvel Studios. Ant-Man no es tan famoso como el Capitán América, Thor y Hulk, por lo que Marvel Studios tuvo que confiar en el encanto cómico de Paul Rudd (como Ant-Man) y en la fortaleza de Evangeline Lilly (como the Wasp). Esta franquicia de Ant-Man, con un gran elenco de reparto con Michael Douglas y la locura de Michael Peña, probablemente se dirija a convertirse en la trilogía de superhéroes más improbable de todos los tiempos. Demuestra que la magia de Marvel Studios puede funcionar con cualquiera de sus héroes de cómics.

9. Venom

Parece casi ridículo que Venom se sintiera más como una comedia romántica que como una película de terror, dado que este es uno de los personajes de cómics más horripilantes de la historia. Pero el éxito de taquilla en el extranjero de esta película (de más de 200 millones de dólares) significa que una secuela con un enfrentamiento con el sangriento villano Venom, Carnage, es casi segura. Y eso es todo lo que cualquier verdadero fanático de Venom podría haber pedido.

abr