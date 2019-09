Juego de tiempos, del historiador mexicano Alfredo López Austin (1936), obra ganadora del Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 2017 que incluye diversos ensayos, se presentó en la III Feria Internacional del Libro de los Universitarios (Filuni).

En el acto que se llevó a cabo en el Salón Clementina Díaz y de Ovando, del Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el autor declaró que no se considera un ensayista.

Los libros son como los hijos, los quiere uno muchísimo, no sé si lo merecen o no, "pero no puede uno hacer distinción, cuando menos en mi caso, mis hijos son mis hijos, pero ninguno de ellos es mi preferido”.

En cambio, agregó, en los libros si hay unos más o menos queridos, y no tiene uno de ninguna manera que coincidir con los gustos con que el público los ha recibido.

“Tengo un libro que es el que más quiero, si es o no bueno, si es o no el mejor, no me importa, es el que más quiero... por lo que mi libro preferido es Los mitos de tlacuache”, manifestó Alfredo López.

Asimismo, el escritor dijo que el hecho que la academia lo publique, abre otros campos de lectores y eso significa “un trabajo arduo pero muy satisfactorio”.

Durante la presentación, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma (1940), comentó que el libro de López Austin es un documento importante por varias razones.

La primera, dijo, es el resultado del Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña que la Academia Mexicana de la Lengua otorga a distinguidos escritores que destacan por su capacidad e intelecto, entregando lo mejor de sí por medio de la palabra escrita.

“Un galardonado que, sin ser literato, maneja con propiedad el lenguaje, nos ha dado una copia de trabajos que han venido a enriquecer el panorama de la historia antigua y actual de México”, mencionó.

Respecto al título del libro, el arqueólogo y autor de obras como Muerte a filo de obsidiana y Vida y muerte en el Templo Mayor comentó que "jugar con el tiempo, se da en aquellos personajes que tienen el privilegio de trasponer el tiempo mismo".

Matos Moctezuma apuntó que el libro se compone de varios apartados, iniciando con el discurso de agradecimiento del premiado. Uno de los apartados relata las islas de la utopía “y esto nos lleva a las utopías de dos personajes: José Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña”.