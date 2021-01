La semana pasada el Papalote Museo del Niño se declaró en números rojos por el prolongado cierre de actividades a causa de los efectos de la pandemia. Por ello, lanzó la campaña de donación “Salvemos a Papalote” a través de la cual el recinto con 26 años de existencia busca reunir 50 millones de pesos que permitan su continuidad.

Este monto, dijo en entrevista Dolores Beistegui, su directora general, será el justo para cubrir los sueldos de los 159 trabajadores y colaboradores, así como para el mantenimiento, la cobertura de las obligaciones fiscales y el monto requerido para una posible reapertura. En el caso de no reunir una cantidad al menos cercana, el museo se verá obligado cerrar de manera definitiva.

“Al construir esta campaña quiero comunicar que hay un riesgo real de que el Papalote tenga que suspender su operación y cierre sus puertas. El llamado ha sido recibido con muchísima generosidad por parte de la sociedad y del sector empresarial. Todavía nos falta la respuesta del sector público”, declaró este lunes.

Prácticamente a la par, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la secretaria de Cultura local, Vanessa Bohórquez López, y el titular de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, dio a conocer los avances de las obras en Iztapalapa del Museo Infantil y Juvenil “Yancuic”, en el mismo sitio donde en 2017 se arrancó un proyecto de museo infantil entonces concesionado al Papalote por la administración anterior, pero el acuerdo fue cancelado en enero de 2019 por Sheimbaum Pardo.

“Se tenía ya un contrato para su privatización de tal manera que fuera una obra pública que iba a tener una operación privada con cuotas muy altas en una zona que no tiene las posibilidades y, además, nunca ha sido nuestra filosofía. Se va a terminar la obra como pública y quien operará este museo será la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México”, explicó la jefa de Gobierno en la conferencia de ayer y anunció que la obra estaría lista en septiembre próximo.

Minutos después de la conferencia, Beistegui declaraba en entrevista:

“Me estoy enterando de que el proyecto que iniciamos nosotros y que cancelaron se está reiniciando. Me llama la atención que sea justo en este momento. Quizás sea una coincidencia. Lo que más nos dolía es que no se concluyera. Esta ciudad necesita de una gran oferta para los niños, no hay suficiente y no podemos más que celebrar esta decisión. Me parece una gran noticia. Pero no sé si esta sea una manera de decir que sí apoyarán a los niños de México con un nuevo recinto, mas no al que existe actualmente”.

No fue considerado en el proyecto de Chapultepec

El Papalote se ubica en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, muy cerca de donde se construirá un puente peatonal que conectará con la primera sección. Esta obra será una de las tantas del megaproyecto prioritario del Complejo Cultural, mismo al que se ha previsto un presupuesto total superior a los 10 mil millones de pesos. Sin embargo, comparte Beistegui, el Papalote no fue consultado en el mínimo detalle para la elaboración del mismo y, como el resto de la población, se han enterado de los avances a través de los anuncios en medios de comunicación.

“A través de la subsecretaria Marina Núñez Bespalova, la Secretaría de Cultura está buscando un camino para poder apoyar a Papalote. Íbamos a tener una reunión mañana (martes) con el secretario de Gobierno de la ciudad (Alfonso Suárez del Real), pero se canceló por motivos de su salud”.

El tiempo apremia, el costo de mantenimiento del recinto y de la nómina actual, compartió, es de unos 21 millones de pesos anuales. A eso hay que sumar otros gastos por obligaciones fiscales y el pago de un crédito bancario por la remodelación del recinto entre 2014 y 2016.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx