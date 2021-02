A partir del próximo 22 de febrero las y los estudiantes de licenciatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrán optar por dos materias que vincularán los contenidos académicos de género, feminismo y economía, mismas que serán impartidas por dos catedráticas de una facultad en la que, por lo general, apenas una tercera parte de la población estudiantil son mujeres.

La adición de ambas asignaturas optativas se aprobó de forma unánime por el Consejo Técnico de la facultad, de acuerdo con lo que se anunció el pasado lunes, pero es un logro que se debe reconocer al movimiento que, sobre todo las mujeres universitarias, emprendieron el año pasado en contra de la violencia de género de la que eran víctimas.

En particular es producto de las acciones de las integrantes del colectivo Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía, quienes entre febrero y agosto del año pasado mantuvieron tomadas las instalaciones universitarias a manera de protesta por la creciente violencia de género y predominancia de la inequidad.

El propio consejo y la dirección de la facultad reconoce que fueron ellas quienes detonaron la iniciativa como parte de un pliego petitorio que priorizaba la transversalidad del género en el plan de estudios y la atención directa de los problemas de violencia con la conformación de una unidad especializada y una comisión dentro del consejo.

“Tuvimos tomado nuestro edificio principal por las estudiantes. Ellas pusieron ese asunto sobre la mesa”, afirma el director Eduardo Vega López y añade que está incorporación “tiene una proyección de futuro muy importante para la que no habrá marcha atrás. Es el inicio de un proceso que en la facultad estamos tomando muy en serio”.

Será una ciencia económica más realista

Es un logro académico, están abriéndose las posibilidades de una ciencia económica mucho más realista, reflexiona por su parte la economista Hilda Rodríguez Loredo, profesora de la especialización de El Género en la Economía y también integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Las estudiantes, dice, “están logrando lo que nosotras (las académicas) no habíamos logrado en mucho tiempo, porque ya habíamos intentado llevar a discusión del consejo técnico la transversalización de la perspectiva de género en el plan de estudios, pero nuestras propuestas no habían sido escuchadas. Las estudiantes tenían toda la razón de estar tomando medidas que quizás no toda la comunidad iba a apoyar, como es la toma de facultades, pero hablaba de la necesidad de visibilizar una solución a sus problemas”.

Añade que esta incorporación abre la oportunidad para que la ciencia económica deje de ser androcéntrica, puesto que se formó desde la mirada masculina hacia las necesidades de los hombres y así se generalizó hacia las mujeres.

“A veces no nos ayuda mucho que se niegue la importancia que tiene el género en la economía. Para nosotras (en el posgrado) siempre fue muy claro que no había un reconocimiento. Había muchos cuestionamientos a la especialización. Decían que eso debía existir en Sociología, pero no en Economía. Hay que romper con esa visión que ya está superada en muchas universidades de América Latina. No nos gustaba sentirnos rezagadas”, lamenta la académica.

También va la Comisión de Igualdad

La selección de las materias, relata el director de la facultad, se hizo a partir de una convocatoria abierta a la comunidad universitaria para la propuesta de planes de estudio detallados. Al consejo llegaron 10 propuestas elaboradas por ocho profesoras adscritas a la licenciatura o el posgrado de la facultad, de las cuales, como se había convenido, se ponderaron las dos mejor planteadas.

Ambas materias serán impartidas por las académicas proponentes Virginia García Sánchez, coordinadora de la especialidad en posgrado, y Deyanira Navarrete Paredes, egresada de la misma, quienes actualmente afinan detalles con la jefatura académica para especificar el nombre que llevarán las asignaturas.

Adicionalmente, confirma el director de la facultad, Eduardo Vega López, ya se está gestando la Comisión de Igualdad de Género en la facultad que deberá tener representantes de las funcionarias, las profesoras, las consejeras técnicas y las estudiantes. Esta era otra de las prioridades puestas sobre la mesa por las estudiantes de Economía.

Desde el 2008, la Facultad de Economía de la UNAM tiene la especialización de posgrado El género en la economía, que aborda la estimación del valor económico del trabajo no remunerado, así como el diseño e instrumentación de políticas públicas para el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género; asimismo desarrolla habilidades para el análisis de los temas económicos actuales y elaboración de indicadores desde el enfoque de género.

