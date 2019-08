Jorge Alderete, mejor conocido como Dr. Alderete, uno de los ilustradores más reconocidos en América Latina, nos cuenta sobre sus futuros proyectos y su actual colaboración con la Feria Internacional del Libro de los Universitarios (Filuni).

De origen argentino, pero ya casi mexicano, Alderete ha trabajado con una inspiración clara desde la música.

“No hay algo que me inspire en concreto, pero siempre he trabajado con la música, me gusta el cómic, el cine y las artes plásticas”, dice.

Con una prolífica carrera en publicaciones de novelas gráficas, entre finales del año pasado y principios de éste se publicaron tres de sus libros.

Sonorama II que recopila su trabajo con la música con la agrupación Sonido Gallo Negro o los Fabulosos Cadillac, así como un libro que lanzó para público infantil, y el último como una especie de diario de viajes en torno a la Isla de Pascua.

Ahora Alderete colabora con la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, que contará con una gran variedad de propuesta musical dentro de su programa de actividades, como la banda Twin Tones que actuará en vivo con el Dr. Alderete.

La Filuni tenía la clara intención de regresar a cautivar al público joven, por lo que el diseño que pensó el Dr. Alderete fue precisamente utilizar motivos y colores que remitirán a una sensación de energía y renovación.

“Hacemos referencia al lugar retomando la escultura de (Rufino) Tamayo en el Centro Cultural Universitario y eso combinarlo con el nuevo giro que le están dando a la Filuni, que tiene que ver con involucrar al público joven, al público universitario; las otras ediciones habían tenido un enfoque más académico, y de ahí viene el uso de colores, de la gráfica y demás”, comentó con El Economista.

La feria se realizará del 27 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

El Dr. Alderete también colaboró con la edición de esta feria trayendo invitados de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ha sido valorada como una de las dos mejores instituciones de estudios superiores de América Latina por el QS World University Rankings 2019.

Alderete informó que el miércoles 28 de agosto al mediodía habrá una clase abierta para todo público, con la leyenda “Pensar tu propia novela gráfica”, esto para todas las personas que han pensando en escribir y dibujar su propia historia en cuadros.

Impartirán el Dr. Aldetere y Andrea Fuentes, invitada desde Buenos Aires, en la Terraza Filuni en el Centro de Exposiciones de la UNAM.

Espectáculo con los Twin Tones

Twin Tones trae el sonido del desierto de tierras mexicanas, con sabor a western, hecho con guitarras que coquetean con la psicodelia, dunas instrumentales que musicalizan ánimas de pueblos abandonados.

Es el único grupo mexicano que le ha apostado al spaghetti western y al rock instrumental con algunas vetas cantadas.

Esta singular banda nació en el 2002 y reconoce como principal influencia a Ennio Morricone, Bruno Nicolai y Alessandro Alessandroni.

La aventura de Twin Tones comenzó con su primer álbum Nación Apache (2003), luego grabaron el EP “Salón Chihuahua” (2006), hasta llegar a su segundo álbum Capello Di Mariachi de T-Vox Records y ganador en los Indie Music Awards al mejor disco de surf del 2009.

El sábado 31 de agosto en punto de las 7 de la tarde se efectuará el concierto Twin Tones + Dr. Alderete, en donde este ilustrador acompañará a al peculiar sonido con sus gráficos.

Alderete compartió que próximamente estará colaborando con otro grande de la ilustración en México: Alejandro Magallanes.

