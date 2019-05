El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador rechazó pedir la renuncia de las titulares de la Secretaría de Cultura y el INBAL por el concierto efectuado el 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes al que asistió el líder religioso Naasón Joaquín García, y a quien se le abrieron las puertas del balcón del recinto para saludar a los seguidores de la asociación religiosa La Luz del Mundo.

“Yo en estos casos soy muy tolerante, muy respetuoso” dijo López Obrador en conferencia matutina cuando la prensa le cuestionó sobre el tema. Dijo estar en contra de aceptar las renuncias de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura y Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) como lo pidieron integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional en su primera función de la temporada de conciertos.

“Estoy en contra de eso”, respondió a la pregunta expresa. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo propuso que las funcionarias acudan este miércoles a la conferencia en Palacio Nacional para aclarar los hechos, y que si se cometió un error pidan disculpas, pero que no serán removidas del cargo.

Sobre los protocolos de la renta del espacio el Presidente destacó que debido a este incidente se cuidará el sentido de los eventos en este tipo de espacios.

“Se ha hecho tanto ruido con eso que yo creo que se van a tener que cuidar todas esas cosas en el futuro”, comentó.

“Que ofrezcan disculpas, que reconozcan si hubo error, pero también tenemos que respetarnos todos; si se mintió, que se ofrezca una disculpa, pero me molesta mucho a mí la intolerancia”, dijo el mandatario.

“Yo les diría que hay que ser tolerantes, laicos pero tolerantes, no ser tan rígidos; pienso que se deben de evitar que se den estas cosas, si se producen y si están prohibidas, pero no crear un ambiente de intolerancia”, esgrimió.

No obstante en el congreso capitalino el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño promovió un punto de acuerdo que fue aprobado en la Comisión Permanente para que la Secretaría de Cultura mande un informe detallado sobre la realización del evento que según la versión oficial fue un concierto de ópera a cargo de la Filarmónica de la Marina y de la Asociación de Profesionistas Certificados de México.

Tolerancia en la laicidad

En entrevista con El Economista, el diputado de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, argumentó que este tipo de actos no deberían quedar impunes, porque representan una violación al Estado laico de las instituciones públicas, además de que esta facultad no tiene tolerancia con ninguna asociación religiosa para no beneficiar o perjudicar a otras.

“El laicismo no puede aceptar la tolerancia o intolerancia religiosa, es muy peligroso violar las normas laicas. Porque el laicismo no ataca ninguna religión, está en contra de todas, es piso parejo para todas las religiones, de todas las creencias”, expresó el diputado.

“Si pensamos que puede haber beligerancia o facilidad para una religión para el uso de instalaciones entonces se hacen religiones estado y eso perjudica a todas las demás religiones. La Constitución lo señala perfectamente, somos una república federal y laica, debemos defender ese principio. Todas las religiones minoritarias se pronuncian con ese llamado porque si no la religión mayoritaria se quedaría con todo y eso sería muy peligroso”, reiteró.

El coordinador de los diputados perredistas en el Congreso, recordó que cualquier acto religioso que no se celebre al interior de un templo, debe estar sujeto a la Ley reglamentaria en turno; y en este caso, la norma sobre el Palacio de Bellas Artes, la cual establece que la sala principal sólo será rentada para eventos con un fin cultural.

Acerca de las sanciones que se esperan después del concierto del 15 de mayo en Bellas artes, el legislador especificó que será la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación en el ramo de Asuntos Religiosos quienes determinen si se violó la ley al intentar otorgar un reconocimiento al dirigente religioso en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes.

Gaviño Ambriz rechazó pronunciarse en favor de la renuncia de las funcionarias en cuestión.

