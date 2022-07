La prima ballerina del Staatsballett Berlin, la mexiquense Elisa Carillo Cabrera, arribó este lunes a México acompañada de su esposo, el también bailarín ruso Mikhail Kaniskin, para poner en marcha la quinta edición del Festival Internacional de la Danza. Danzatlán, y la décima edición de la Gala “Elisa y Amigos”, a través de los cuales la célebre bailarina mexicana acerca a escenarios del país a los más grandes representantes de este tan delicado y demandante arte escénico.

Al mediodía de este miércoles, en el Centro Cultural Isidro Fabela de la Ciudad de México, la ganadora del Benois de la Danse 2019, el máximo galardón global para su disciplina, ofreció una conferencia de prensa para adelantar detalles sobre Danzatlán, que, como ha sucedido en los últimos años, priorizará los escenarios del Estado de México —cuyo gobierno se ha mantenido cercano a los proyectos de la bailarina—, y tendrá un par de presentaciones en el Teatro de las Artes, del Cenart.

En particular, destacan dos coreografías preparadas especialmente para la ocasión. Una de ellas es el estreno mundial de #The_Wall, una producción impulsada por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera y creada por la coreógrafa mexicana Yeri Anarika, con apoyo del estímulo fiscal Efiartes. El trabajo lleva a la danza una reflexión sobre los efectos emocionales de la imposición de fronteras en el mundo.

Un hito en su carrera

Pero la gran joya que Elisa Carrillo presentará en nuestro país para la ocasión será el Bolero, una de las piezas más famosas del bailarín y coreógrafo francés Maurice Bejárt (1927 – 2007), quien es considerado una de las estrellas más grandes de la historia de la danza y cuya fundación es celosa para la cesión de los derechos de la pieza, además de representar para su protagonista una prueba técnica solo apta para las élites de la danza. Será la primera vez que una figura mexicana ejecute la coreografía de Bejárt en la historia.

“Que ahora llegue esta oportunidad, en un momento donde me siento con la fuerza de poder lograrlo, que me haya inspirado de poder trabajar con los bailarines de la compañía de Bejárt, de aprenderlo de su director Gil Roman y de Elisabeth Ross —quien aprendió la pieza del mismo Maurice Bejárt—, es un sueño cumplido, es algo que no todos los bailarines pueden lograr. Pero saber que creyeron en mí y sobre todo permitir que me acompañen bailarines mexicanos, es un sueño que pensé imposible de lograr”, declaró la bailarina.

Elisa Carrillo ofrecerá esta codiciada pieza en dos escenarios en las próximas semanas: el Teatro Morelos, de Toluca, y la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, su entidad natal. Asimismo, adelantó que está buscando cerrar tres funciones más para el otoño, aunque solamente precisó que está por concretarse una para el 30 de octubre en el Auditorio Nacional.

¿Por qué no Bellas Artes?

Con todo este contexto, El Economista preguntó a la prima ballerina por qué no se le abrieron las puertas del Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto para las expresiones en México, dado que se trata de la quinta edición de Danzatlán, la décima de la Gala “Elisa y Amigos” y que por esfuerzo propio logró conseguir los derechos de una pieza tan codiciada en el mundo para presentarla en México, sin olvidar que se trata de la bailarina mexicana más reconocida de la historia y quien ha dedicado gran parte de sus recursos para el apoyo de jóvenes talentos en el país.

“El escenario del Palacio de Bellas Artes es para mí la cuna del arte en el país. En esta ocasión no vamos a poder presentarnos ahí porque tenemos un apoyo que nos permite presentarnos en los lugares en donde vamos a estar (el Edomex), pero es algo que espero lograr en algún momento, poder volver a pisar ese escenario. Espero que este año se pueda lograr más tarde este año, que sería maravilloso”, respondió.

Más tarde, en declaraciones a la prensa de la fuente cultura, la bailarina negó que se hayan roto relaciones con el gobierno federal. “Es sólo que no siempre se dan las cosas en el momento, pero siempre ha habido interés en apoyarme”.

Es necesario recordar que actualmente el único mecanismo disponible para la realización de festivales en el país es el programa Profest, mismo que este año dispuso de una bolsa de 38 millones de pesos para apoyar a 44 encuentros de todo tipo, de los cuales, el monto unitario máximo para festivales emblemáticos fue de 2.8 millones.

En contraste, según se declaró en conferencia este miércoles, el Estado de México aportó 15 millones de pesos a la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, de los cuales 8 mdp se destinan a Danzatlán y 7 mdp para la Gala “Elisa y Amigos”. Por el momento, le conviene quedarse con los recursos estatales.

Galas del Bolero, de Bejárt

Teatro Morelos, Toluca31 de julio

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario1 de agosto

Auditorio Nacional (por confirmar) 30 de octubre

Galas de #The_Wall

Teatro de las Artes, Cenart24 de julio

Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, Huixquilucan27 de julio

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario30 de julio

Participarán cinco bailarines premiados con el Benoise de la Danse:

Marcelo Gomes (Brasil) – Ballet de la Ópera Semper, Dresden

Lucía Lacarra (España) – Dortmund Ballett

Herman Carnejo (Argentina) – American Ballet Theatre

Kimin Kim (Corea del Sur) – Ballet del Teatro Mariinsky

Elisa Carrillo (México) – Staatsballett Berlin

