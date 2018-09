“El PES, a presidir la comisión de Cultura. No tienen vergüenza. En cierto modo es una afrenta a la comunidad cultural”, señaló el escritor Luis Muñoz Oliveira.

Ayer se dio a conocer que el Partido Encuentro Social (PES) presidirá la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados.

“El PES, un partido ultraconservador, antidiversidad, antimujer, antilibertad, presidirá las Comisiones de Salud, Cultura y Cinematografía. Ay #Morena, qué error y qué ingratitud: los artistas te atrajeron más votos que el PES”, escribió la escritora Sabina Berman.

La decisión de los coordinadores de los partidos y con la mayoría de Morena, el PES recibió la comisión sin problemas.

“Y en la cuarta transformación, la cultura y el cine siguieron siendo las migajas del festín”, opinó el dramaturgo Flavio González Mello.

El PES perdió su registro después de las elecciones por el pobre porcentaje de votos; sin embargo, su alianza con Morena, le permite tener alrededor de 30 legisladores en la Cámara de Diputados.

“Que el PES tenga las comisiones de Cultura y Salud del Senado muestra el desprecio que Morena y AMLO tienen por la relación de sus votantes, con la libertad y la ilustración. En esto ostentan su alma retrógrada”, afirmó el reconocido curador de arte Cuauhtémoc Medina. La editora Deborah Holtz lanzó una petición en Change.org bajo el título: “Defensores de la cultura”.

“Quienes integramos las comunidades artísticas y culturales rechazamos que la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados sea dirigida por un partido conservador y sin registro, por el que nadie votó. Esto sólo denota la falta de conocimiento e interés en el sector, en su fuerza y en su potencialidad como uno de los principales motores del desarrollo social y económico del país”.

Por su parte, Eduardo Cruz, especialista y coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu-UAM) opinó: “La reacción, el escándalo, no es un melodrama. Tiene fundamento en lo que significa el PES en la coalición que llevó a AMLO a la Presidencia. Tiene sustento en la precariedad de los compromisos de López Obrador con el sector cultural y con una actitud escurridiza en estos meses de transición de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Sin duda, la decisión de la cúpula morenista en San Lázaro reitera que es imposible cambiar la pobredumbre de la labor legislativa. Las comisiones se distribuyen por cuotas e intereses, no por vocaciones, equilibrios de gestión y compromisos con el electorado. Se confirma que los partidos, sobre todo cuando uno es mayoritario, establecen categorías en las comisiones. En esta ocasión, la de cultura y cinematografía resultó ser de tercera, migajas para un partido que no existe, que está fuera de la realidad nacional”.

Mientras que el escritor David Miklos enfatizó: “Censura, digo, cultura y salud al PES”.

“Haber dejado la Comisión de Cultura y Cinematografía en manos de un partido rémora que creció en las axilas de la también autodenominada cuarta transformación, es poco más que un desdén de la izquierda a la cultura. Un mal mensaje. Esperemos que en el fondo, en la dirección de las acciones, el presupuesto, la política cultural y las estrategias de gestión, esto quede en una anécdota y demuestren un verdadero interés que los ponga al corriente con esa historia que tanto han pregonado. Por el momento el mensaje es claro, donde esté el poder, que se quite la cultura, ese elemento decorativo ligeramente estorboso”, señaló Carlos Lara, especialista en temas culturales.

Por su parte, el cineasta Víctor Ugalde, opinó:“Mal amanece la cuarta transformación para la cultura y la cinematografía . Alejandra Frausto se resigna al no incremento del presupuesto a la cultura y los miembros de la comunidad que aspiraban a que la comisión hiciera su trabajo y los resarciera de los recortes priistas, ahora ven un sin sentido al otorgarle ésta a un partido inexistente (...) cuando ponen a gente sin experiencia ni conocimientos, los primeros años se capacitan a costa del erario para no hacer nada”.

Hasta ahora, la cara más famosa del PES relacionada con el arte y la cultura es el actor y diputado Ernesto D’Alessio, quien presidiría dicha comisión; aunque también suena el nombre del tabasqueño Ricardo de la Peña Marshall.

La Comisión de Cultura y Cinematografía vigilará y promoverá, en todo momento, el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política en el décimo segundo párrafo del Artículo 4°, para contribuir a la consolidación de una política pública cultural y artística eficaz.

La Comisión de Cultura y Cinematografía asume el compromiso de realizar acciones que fortalezcan la cultura y las artes del país para dar respuesta a las necesidades colectivas e impulsar y consolidar el derecho al acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios que garantiza y presta el Estado.

Así como la evaluación de un Programa Nacional de Cultura, promoviendo los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo en todo momento la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. Trabajo para apoyar, promover y difundir las políticas culturales del país.

[email protected]