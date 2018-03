Más que una exposición, Starman es un viaje por el universo de David Bowie en una experiencia sensorial, musical y visual que promete asombrar a los fans del músico.

La instalación se inaugurará el próximo 22 de marzo en el Foto Museo Cuatro Caminos, un espacio que se ha convertido en un foro propositivo que va más allá de una galería o museo de fotografía.

Entre las atracciones de Starman, señalan los organizadores, están: el cubo de luz donde se activará un timeline de la vida de Bowie y sus personajes.

Oddity Room es un cuarto con mapping que irá cambiando a lo largo de la exhibición y se expondrán 80 piezas fotográficas inéditas de Mick Rock; fotógrafo oficial de Bowie de 1972 a 1973 durante el surgimiento de Ziggy Stardust.

“Rock comenta que David Bowie, después de una sesión de fotografías en su hogar en Beckenham en marzo de 1972, le dijo a su manager ‘Mick me ve en la misma forma en la que yo me veo’. De hecho, fue precisamente en este periodo que David Bowie lanzó el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust y que dio origen a este icónico personaje”, señalan los organizadores.

El cine también fue una parte fundamental del trabajo de David Bowie, por lo que el espacio del Museo se convertirá en una sala de proyección de la filmografía en la que participó el artista británico que exhibirá clásicos como The man who fell to Earth, The Hunger y Labyrinth entre muchas otras.

Durante el tiempo que dure Starman, la terraza del museo se convertirá en un espacio de convivencia para todos los fans de Bowie donde contarán con la participación de Dj’s y bandas invitadas que rendirán tributo al legado de Bowie.

“También se realizarán presentaciones de libros, sesiones de ilustración y más sorpresas por confirmar”.

La entrada a Starman tiene un precio de 150 y 250 pesos. Mayores informes en bowie.mx

La pieza central será la exposición de fotografías de Mick Rock, autor del libro de edición limitada The Rise of David Bowie, 1972-1973, publicado por la prestigiosa editorial Taschen y que dio origen a la muestra Shooting for Stardust: David Bowie and Co. que ya fue presentada en Los Ángeles y Buenos Aires.

