Tras 28 años de trayectoria, el famoso dúo francés conformado por los productores Guy-Manuel y Thomas Bangalter, hizo el anuncio en un videoclip de casi ocho minutos titulado "Epilogue". La noticia fue confirmada por la publicista de la banda, Kathryn Frazier.

El dúo francés de música electrónica, famosos por sus cascos de robot que ocultan sus rostros, anunció su separación después de casi tres décadas de existencia, confirmó este lunes a la AFP su portavoz.

El grupo, integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, publicó en Youtube un video con el título "Epílogo", ambientado en el desierto. Al final de este, uno de los dos robots explota y en la imagen se lee "1993-2021".

Daft Punk se estrenó en 1997 con el álbum "Homework" y rápidamente conquistó las pistas de baile con temas como "Around the world" y "Da Funk". En 2001, el dúo francés lanzó "Discovery", un álbum todavía más popular con canciones como "One more time" y "Harder, better, faster, stronger".

Pero su mayor éxito fue el "single" "Get lucky", de 2013, interpretado junto a Pharrell Williams y del que se vendieron millones de copias en el mundo.

