Desde la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha solicitado a la Junta de Gobierno la remoción de Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) por declarar que “el feminicidio es un acto de amor”.

Enrique Graue Wiechers envió dicha solicitud a Javier Garcíadiego Dantan, quien preside la junta, luego de conocer el miércoles 25 de agosto las “desafortunadas” declaraciones que Ruiz García hizo a Radio Universidad el pasado 30 de junio en el marco de la presentación de su libro Peep Show.

Durante una entrevista telefónica para el noticiero matutino Primer Movimiento de Radio UNAM, Ruiz García declaró: “Los feminicidios tienen un componente muy pasional (…) el feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma”. E insistió: “es un asunto de pasiones del alma”, …“el feminicidio por más horroroso que pueda ser es un acto de amor y un acto de pasiones del alma”.

Estos hechos generaron que la propia Comisión Interna de Equidad de Género del IIE alzara la voz al señalar que sus comentarios normalizan la violencia y se oponen a los principios de respeto y equidad de género por los que la comunidad del Instituto ha trabajado.

Por ello los integrantes de la Comisión (Deborah Dorotinsky Alperstein, Riánsares Lozano de la Pola, Lourdes Padilla Cabrera y Luis Vargas Santiago), pidieron que en vías de procurar la erradicación de la violencia contra las mujeres, se evaluaran las medidas pertinentes para, en su caso, sancionar las responsabilidades que correspondan y, desde este jueves, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM publicó en su cuenta de Facebook un documento ilustrado titulado "Razones por las cuales el feminicidio NUNCA será un acto de amor".

A este llamado se unieron voces universitarias como la del curador en jefe del MUAC Cuauhtémoc Medina, quien a través de sus redes sociales dijo: “Me adhiero a la declaración que ha emitido hoy la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto de Investigaciones Estéticas. Los comentarios que el Director del Instituto, mi colega Iván Ruiz, realizó en Radio UNAM hace dos meses, son inaceptables, porque no hay perspectiva desde la cual podamos aceptar la normalización de la violencia de género. Me sumo al llamado a la intervención de las autoridades Universitarias no sin apuntar la solidaridad a los miembros de la Comisión por la integridad que representa este pronunciamiento”.

Ruiz García ha fungido como investigador de tiempo completo en el área de arte contemporáneo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hasta ahora es director.

Su interés se ha centrado en la fotografía contemporánea y los cruces entre literatura y artes visuales; desde hace 10 años analiza las formas de representación y de reinvención simbólica de la violencia en México a través de las artes visuales. Precisamente el libro que se daba a conocer durante las declaraciones por las que hoy se pide su remoción, analizan las composiciones visuales que los narcotraficantes crean al momento de tratar los cadáveres y exhibirlos en el espacio público.

En ese momento también expresó: “La estetización, la especularización de la imagen y cómo ha sido interpretada por ciertos sectores como una apología a la violencia del narcotráfico y al catalogarlo de esa manera, parece una estrategia propia de las estructuras de poder para deslegitimar esas formas críticas de ver estas representaciones que suceden en el día a día en nuestro país”

Irónicamente durante la presentación de su tercer libro agradecía al rector “por permitir espacios plurales, abiertos, no violentos ni discriminatorios donde se aborden temas profundos y banales, porque la banalidad también es profundidad”. Además había participado en proyectos como Mujeres en espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia –liderado por la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Marisa Belausteguigoitia– dedicado a trabajar con mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

nelly.toche@eleconomista.mx

kg