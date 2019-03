Historia de un crimen: Colosio revela por primera vez detalles sobre la vida de Luis Donaldo con su esposa Diana Laura, la mujer que lucha por conocer la verdad detrás del asesinato del candidato presidencial el 23 de marzo de 1994.

“Vamos a descubrir que tenían una complicidad política,(Diana Laura) era una economista brillante con las mismas ambiciones que él, pero rodeada de políticos en los que no confía y con una enfermedad terminal que remata con la tragedia de su marido (...) y aun así, sale adelante. Para mí fue una sorpresa conocer su fortaleza pese a todo”, explicó la actriz Ilse Salas, quien la interpreta.

Por su parte, Alberto Guerra (Federico Benítez, policía), Jorge Antonio Guerrero (Mario Aburto), y Jorge A. Giménez (Colosio) coinciden en que recrear un hecho histórico de tal magnitud les hizo pensar sobre todo lo que pasó en el caso Colosio.

“Hay muchas investigaciones y no sabes lo que pasó. Vivimos con eso y el que se esté contando la historia es un logro y estoy seguro de que va afectar de alguna manera al público”, señaló Jorge Antonio Guerrero, quien aceptó que algunos espectadores podrían sentir simpatía por Aburto, quien mató a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, según la historia oficial.

Por su parte, Jorge A. Giménez, quien da vida a Colosio, reconoció que hubo varias escenas en las que estuvo a punto de desmayarse ante el impacto de la historia.

Estás viviendo la conmoción, los gritos, las porras y estaba dando un discurso enfrente de la gente y hubo un momento en que empecé a sentir escalofríos y casi me desmayo. Era...¡Colosio en Lomas Taurinas! Fue fuerte, porque el político estaba rodeado de puro desgraciado, pero me dejó la noción de lo que es la injusticia.

Tras el asesinato de su marido, Diana Laura decidió alejarse de los reflectores ante la tragedia.

“Ella se mantuvo aparte por decisión propia. Recuerdo su frase de ‘Mi venganza será mi perdón y mi olvido’ y claro que estaba en riesgo y creo que ni ella ni Colosio supieron a lo que se enfrentarían”, comentó Ilse Salas.

Mientras que Alberto Guerra, quien da vida al director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, asesinado mientras realizaba una investigación paralela, explicó: “La serie humaniza a los personajes. Vas a poder construir la historia de todos y muchas cosas que no se han visto aún. Pero es claro que en Netflix no somos justicieros, no somos un procuraduría, estamos haciendo una serie sobre un caso importante que esperamos que abra la conversación y ayude a reflexionar”.

Historia de un crimen: Colosio es el primer caso de una serie sobre crímenes en Latinoamérica.

La serie es dirigida por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin y se estrenará el 22 de marzo en Netflix, un día antes del 25 aniversario del magnicidio.

“Colosio es un hecho que marcó la historia, pero no tenía una cara humana (...) no habíamos visto cómo era la relación de Colosio con su familia, vemos a los parientes de Aburto y al policía con sus problemas (...) creo que es un trabajo muy completo donde cada espectador tendrá su opinión ante estas revelaciones sobre una tragedia que cambió a México”, opinó el actor Alberto Guerra.

Netflix tapizó bardas y espectaculares de la CDMX con una de las frases más célebres del candidato asesinado: “Veo un México con hambre y con sed de justicia”, en lo que parece una campaña política de aquel viejo PRI.

“Estamos viviendo un momento político difícil, de incertidumbre, miedo o alegría para otros, pero 25 años después del asesinato de Colosio espero que provoque el debate entre la gente y que los jóvenes conozcan el caso (...) Si el PRI queda mal, no es por la serie sino por todo lo que ha hecho y es indefendible”, finalizó Ilse Salas

