México, junto con Estados Unidos, Australia, Italia y Japón, es el 5° país que más consume agua, con un volumen aproximado de 366 litros de agua per cápita al día.

El Día Mundial del Agua ─22 de marzo─ se celebra desde 1993 a iniciativa de las Naciones Unidas, con ello se rinde homenaje a este recurso y se busca hacer conciencia sobre los 2 mil millones de personas que carecen de acceso al agua potable. Además, propicia la adopción de medidas para afrontar la crisis mundial del agua y respaldar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.

Cada año se determina un tema distinto en el cual profundizar, para 2022 la atención se centra en las Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible. Por ello este 21 de marzo, durante la ceremonia de apertura del 9º Foro Mundial del Agua en Dakar, Senegal, se presentó el Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2022.

El informe brinda información sobre las principales tendencias relacionadas con el estado, el uso y la gestión del agua dulce y el saneamiento, con el enfoque de este año, se dio a conocer que la región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del mundo, por lo que se prevé que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente un 30 % de aquí a 2050.

Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra, en los acuíferos. Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo. Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea, y representa la base del suministro de agua potable, los sistemas de saneamiento, la agricultura, la industria y los ecosistemas.

HOY-AYER

se han localizado 468 acuíferos transfronterizos en todo el mundo.

Las Naciones Unidas destacan en este día, que las aguas subterráneas desempeñarán un papel fundamental en la adaptación al cambio climático, pero tenemos que trabajar juntos para gestionar de forma sostenible este preciado recurso, también ofrecer mejores prácticas y análisis en profundidad para estimular ideas y acciones para una mejor administración en el sector del agua.

Proyectos verdes, mejores prácticas para reducción del consumo

Pareciera que el tema del agua tendría que ser resuelto por los grandes líderes de las distintas naciones, sin embargo uno de los problemas en los que más puede participar la ciudadanía es este a través de hábitos y gestión del agua.

Un ejemplo de proyecto verde desde la ciudadanía y que atiende a la crisis del agua es el que crearon Miguel Vázquez y Alan Torres, cofundadores de Cleapy, una startup que pensó en el lavado de autos a través de un servicio que le permite reducir el consumo de agua hasta en 99.7 por ciento.

En 2017 Miguel, siendo estudiante, desarrolló un proyecto que al pasar de los años fue escalando, ya con Alan a bordo, se encontraron con socios para el desarrollo tecnológico, para el cual “se contrató a personas in house”, y con un inversionista que creyó en su idea. Así se pudo “Arrancar una plataforma que pretende revolucionar la manera de lavar nuestros vehículos, retirando el excesivo gasto de agua”, platica Miguel Vázquez a El Economista.

“Estuve investigando, lo primero fue entender la cantidad de agua que se desperdicia en algo que no era necesario. No solo el desperdicio de agua, sino la contaminación que generan estas prácticas con productos químicos que no son biodegradables”,

HOY-AYER

existen diferentes métodos para el lavado de un automóvil particular, el que más desperdicia es con manguera: entre 500 a 700 litros; de acuerdo con datos de la Fundación Ecología y Desarrollo. El túnel de lavado gasta 300 litros, esta modalidad, aplicando sistemas de reciclaje, consume 40% menos que el resto, aun así el gasto de agua se eleva a 180 litros.

Por otro lado, la hidrolavadora cuenta con una bomba de alta presión impulsada por un motor eléctrico que consume unos 70 litros; el lavado a presión desperdicia entre 50 a 60; la modalidad en seco de uno a dos litros, pero en la práctica podemos observar cómo se gasta alrededor de 400 mililitros por vehículo. Los recicladores de agua para car wash y autolavados solo reciclan el 75% de agua.

Luego de estudiar diversas maneras para el ahorro del agua, llegaron a la conclusión de utilizar una técnica que no requería litros de agua, así se comenzó con el desarrollo de la tecnología tanto de productos, como de la aplicación, y el equipo humano. “Nosotros buscábamos una solución verde, que fueran prácticas sustentables, con un foco especial en el ahorro del agua”.

Así Cleapy consiste en tres plataformas: Primero a través de la aplicación, donde los usuarios pueden descargarla, introducir información sobre el vehículo, crear un perfil y con ello ya se puede pedir el servicio de lavado en ese momento. “No es necesario agendar con horario previo”. Luego el personal cleaper recibe una notificación a través de otra plataforma denominada socio cleaper y en ese momento se acepta para ir al sitio y realizar el servicio.

“Lo único que requiere el equipo es una mochila que contiene las herramientas y aditamentos para un lavado exterior o completo, se trata de microfibras, abrillantador de llantas, aspiradora, esponjas y el shampoo, que viene en un sobre, se mezcla y al contacto con el agua se disuelve para dar como resultado la mezcla ideal”.

La técnica de lavado es de rociado y con un litro de producto ecológico y biodegradable se realiza el lavado de tres autos completos. Además el producto es un tipo encerado que encapsula la suciedad, por lo que el auto permanece limpio por más tiempo.

La última parte de la plataforma es un panel administrativo, mismo que conecta a las dos plataformas para poder tener información y estadística sobre los incentivos que Cleapy genera. Por ejemplo, se tiene un contador para saber sobre el ahorro de agua que se ha hecho a través de los servicios. “En promedio se ahorra en lavado 140 litros por vehículo”.

De acuerdo con su creador, Cleapy tiene valor agregado sobre prácticas similares, como el no ir a un sitio para que te laven el auto y ahorrar gasolina, la optimización del tiempo y la seguridad de la plataforma, pues tanto para usuarios como para los prestadores del servicio se abre un expediente, de esa manera asegurar la mejor experiencia para ambas partes.

Por último, en precio se compite con los lavados de auto tradicionales, pues va de los 140 a 180 pesos. Esta nueva empresa comenzó operaciones en febrero de 2022 en Monterrey, actualmente ya cuentan con 600 usuarios activos y esperan terminar el año con más de 300 lavadores activos y 2,100 lavadas por día, también ya con mercado en Ciudad de México y Guadalajara.

Día Mundial del Agua

nelly.toche@eleconomista.mx