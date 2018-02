La cadena Cinemex invertirá este año 240 millones de dólares para aperturas y remodelaciones; el capital estará destinado tanto para unidades en México, como para consolidarse en el mercado de lujo de los Estados Unidos.

“El año pasado fue muy positivo para Cinemex, cerramos con un crecimiento de asistencia cercano al 7%, por arriba de la industria, que creció 5 por ciento. Abrimos 17 cines en México, eso nos situó con 321 complejos con cerca de 2,800 pantallas”, dijo en entrevista Javier Ezquerro, director general de operaciones de Cinemex.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), reportó que en 2017 sus ingresos alcanzaron los 16,661 millones de pesos, un crecimiento anual del 9.2%; con una venta de 348 millones de boletos, un alza anual de 5.1%, pese a que el costo por un boleto de cine se incrementó 3.6%, con un precio promedio de 47.8 pesos.

Ezquerro adelantó a El Economista que este año pondrán en marcha 43 nuevos complejos en México, su mayor número de aperturas para cualquier año, para ello tienen contemplado invertir 100 millones de dólares, además de 40 millones de dólares que aplicarán para remodelaciones.

“Esperamos 43 aperturas este año, será sin duda el año que mayor número de aperturas esperamos tener. Además estaremos atacando mercado nuevos, que no cuentan con opciones de entretenimiento, de las 43 que esperamos, 19 serán en ciudades grandes y por lo menos 14 en municipios pequeños con menos de 100,000 habitantes y que no hay actualmente opciones de entretenimiento”, comentó el directivo.

En lo que respecta a la oferta, seguirá impulsada por la compra de títulos en exclusiva y una oferta innovadora en el producto de consumo estrella, las palomitas, como fue el éxito de las sabor Cheetos, las cuales trabajaron de la mano con la marca (Sabritas, subsidiaria de Pepsico), y este año arrancaron unas Tajín y galleta Oreo, las cuales también estarán por temporada limitada.

Por el lujo en Estados Unidos

Cinemex pasa por su mejor momento, en abril de 2017 abrió su primer cine en Estados Unidos, hoy en día es el octavo jugador cinematográfico con 31 complejos, luego de la compra de la compañía Cobb Theatres.

Para 2018 los planes en Estados Unidos son una inversión de 100 millones de dólares para cinco nuevos complejos, y la estrategia estará enfocada en colocarse como la mejor cadena de cine de lujo.

“Nosotros realmente queremos posicionarnos como la mejor opción de entretenimiento en Estados Unidos, no los más grandes. Hay cadenas muy grandes en Estados Unidos que tienen miles de pantallas, y realmente no es la estrategia que buscamos, no buscamos como la marca con mayor asistencia, pero sí como la de mejor entretenimiento en servicio, instalaciones y tecnología”, compartió Ezquerro.

Las ubicaciones que se están considerando son aquellas que tengan un nivel socioeconómico alto como Nueva York, Minneapolis, y Atlanta.

La oferta a los paladares de los estadounidenses no tiene contemplado por el momento palomitas con sabores, está más enfocado a que sea un lugar donde cenen un vivan la experiencia de una película, por lo que la carta se enfoca en hamburguesas, pizza a la leña, sándwiches, carne, camarones, entre otras.

Ezquerro explicó que si bien la inversión para las 43 unidades de México es similar a las sólo 5 de Estados Unidos, es porque en dicho país lo que se tiene que destinar a construcción es mucho más, principalmente por la mano de obra.

