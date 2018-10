El pintor Chema Rodríguez, doctor en Bellas Artes y retratista de la familia real española, lo que lo ha puesto en el punto de mira artístico, se encuentra en México, a través de la Galería Baga 06, para mostrar varias piezas de su colección privada.

“Hace 25 años estuve por primera vez en México, sólo por conocer y dar gracias a la Virgen de Guadalupe; hoy mi obra es quien me ha traído de vuelta a esta tierra y estoy muy agradecido”, platica el autor durante el coctel celebrado en su honor.

Entre dibujos, bocetos, temples, técnicas menores, grandes formatos y óleos, Chema ya perdió la cuenta de su obra. Sus influencias: Goya, Velázquez, Sorolla; pero la pintura también viene de familia, Santiago Martínez, su tío, tuvo su propia obra y ayudó a Sorolla a los fondos del programa iconográfico de la Hispanic Society, el abuelo de su padre también pudo vivir pintando.

Sus principales obras son de figura humana, retrato, y hoy trabaja también en formato visual de reportaje, mucho de esto pertenece a colecciones privadas, pero algo de lo que se ha traído a nuestro país pertenece a la colección propia.

“Soy un tipo vago, que no tiene tiempo para hacer lo que los demás hacen, tampoco voy al psicólogo, entonces, he encontrado en el retrato la única manera de salvación y a la vez de trabajo personal, el retrato me ayuda a descubrir luces y sombras que me pertenecen y que tengo a través de los modelos que en ese momento están posando para mí. Posteriormente a través de las obras me doy a los demás, esa es mi manera de ser fértil”.

Una parte de esta obra que llega a México es taurina, 6 toreros 6, “lo mismo que en los carteles de toros se anunciaban a los toros para el sacrificio, yo he querido poner seis toreros. Este ‘cartel’ recuerda toreros de la historia, pero en realidad son más las emociones lo que quiero destacar”.

Aunque es aficionado de la fiesta brava, en sus cuadros expresa las emociones que un matador de toros vive tres horas de su vida (miedo, arrogancia, éxito, vergüenza, gloria) “y que al resto de los mortales nos queda toda una vida para experimentar”.

En el caso de este mundo del toro, “me interesa que no nos despiste el foco de las emociones de lo que sucede en el sacrificio taurino, uso poca paleta de color para así llegar a la emoción más importante. No pinto un animal muerto, ni sufriendo, ni ningún desplante o pase, huyo del folclore, eso me interesa menos”.

Chema explica que el interior de un matador de toros no está alejado de retratar al rey de España o cualquier otra persona, todo el mundo tiene algo importante que comunicar, pero acaba de entregar un retrato para el rey Felipe VI de España y algunos dibujos. No ha sido su única experiencia, y sobre esta práctica platica: “Retratar a un rey es muy interesante, porque se trata de reflejar ese papel, a pesar de que son padres, madres, amigos, hijos o esposos, yo no puedo representar el papel de un empresario, cocinero, jardinero, escritor, u otro trabajo, tiene que ser el papel del monarca de un Estado soberano y te tiene que impresionar, si no lo consigo, qué mal pintor”.

No es fácil trabajar con galerías

Al platicar con el pintor, explica que el retrato es un género de servicio, “a mí me viene muy bien, porque me ayuda a controlar los egos, a todos los artistas eso nos viene divinamente, y por otro lado, me parece que el género excepcionalmente sigue interesando a la gente”.

A Chema no le gusta trabajar con galerías “por el miedo a volver a vivir engaño, corrupción, maltrato, y temas económicos que a fin de cuentas, a los artistas nos importan para vivir, pero no te creas que tanto, mientras tengamos para vivir, tenemos nuestro orgullo”.

“Es la primera vez en mi historia como artista que encuentro el caldo de cultivo para lo que siempre he soñado y lo que creo que soñaría cualquier persona que se dedica al arte. Me he dejado traer aquí y me he encontrado con una gente extraordinariamente sensible, generosa, buenos anfitriones y admiradores del arte. No me han puesto impedimentos, todo han sido facilidades”, dijo.

Aunque es una obra en venta, Chema invitó al público también a mirar, compartir y emocionarse junto con él.

Baga 06 promueve las artes plásticas con espacios vanguardistas para la producción y exposición del arte e impulsa la experimentación artística nacional e internacional. Sus impulsores, con Herminia Álvarez como referente principal, llevan su pasión por el arte a este nuevo espacio.

