Carl Reiner, una fuerza impulsora de la comedia estadounidense como guionista de Sid Caesar, socio de Mel Brooks y creador y co-estrella de la clásica serie de televisión "The Dick Van Dyke Show", murió a los 98 años, dijo el martes su asistente.

Su carrera se extendió durante siete décadas y abarcó todos los medios, desde el teatro y las grabaciones hasta la televisión y el cine, incluyendo la dirección de "Oh, God!", tres colaboraciones con Steve Martin y un papel como un anciano estafador en la nueva serie de "Ocean's Eleven".

Reiner murió el lunes por la noche en su casa de Beverly Hills, dijo a Reuters su asistente Judy Nagy.

Incluso a sus 90 años asumió roles poniendo su voz y tuvo un papel central en "If You're Not in the Obit, Eat Breakfast", un documental sobre personas que se mantenían activas a los 90.

Reiner tiene tres hijos, entre ellos Rob Reiner, director de películas exitosas y conocido por interpretar al yerno de Archie Bunker "Meathead" en la comedia de televisión "All in the Family". Su esposa de 64 años, Estelle, murió en 2008.

Rob Reiner lamentó en Twitter la muerte de su padre. "Mientras escribo esto, mi corazón está herido (...) era mi referente".

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light. — Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020

Reiner era activo en Twitter y contó cómo abordaba su trabajo en su libro "My Anecdotal Life" cuando dijo que "invitar a las personas a reírse de ti mientras te ríes de ti mismo es algo bueno de hacer. Puedes ser el tonto, pero eres el tonto a cargo".

Los tributos a Reiner llegaban desde todos los ámbitos del mundo del espectáculo. "Intenten estimar cuántas veces en sus vidas el trabajo de este hombre los hizo reir", dijo el director Ron Howard en Twitter. "Yo cuento más de 3,000 & sigo contando. Gracias, Carl".

Nacido en el Bronx e hijo de un relojero, Reiner comenzó en el mundo del entretenimiento cuando era adolescente haciendo giras teatrales con obras de Shakespeare. Pero su carrera tomó un giro decisivo cuando se unió a un cuerpo del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

Reclutado en una unidad especial para presentar shows a las tropas, Reiner comenzó a escribir y a interpretar sus propias comedias.

Al regresar a la ciudad de Nueva York tras la guerra, Reiner apareció en varios musicales de Broadway, entre ellos "Call Me Mister", antes de ser contratado para unirse a Caesar en la comedia "Your Show of Shows" en la década de 1950.

Reiner fue parte del equipo de intérpretes de Caesar así como del celebrado equipo de guionistas que incluyeron a talentos como Brooks, Neil Simon y Larry Gelbart.

Reiner y Brooks siguieron siendo cercanos a sus 90 años. En 2019, contó a USA Today que se reunían regularmente para ver partidos y películas.

Brooks se unió a Reiner para crear la rutina "2,000 Year-Old Man", en la que Reiner entrevistaba al hombre más viejo del mundo, interpretado por Brooks, con anécdotas satíricas en primera persona, con un fuerte acento judío.

Reiner ganó numerosos premios Emmy por escribir y producir "The Dick Van Dyke Show", en el que también actuó y es considerado un clásico de la televisión estadounidense, que terminó de emitirse en 1966.

El comediante escribió cuatro volúmenes de memorias, entre ellos "I Just Remembered" en 2014, además de libros infantiles.