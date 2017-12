Ali: A Life, de James Eig, es un libro fenomenal. De manera divertida y envolvente el biógrafo logra meternos a la vida de Muhammad Ali, alguna vez conocido como Cassius Clay.

En algún momento de la biografía, publicada por Houghton, Mifflin y Harcourt; Eig llama a Ali un “icono americano” y tiene razón. Nada más americano que el chico que viene de la nada, se convierte en rey y luego es machacado por sus ideas políticas.

Las historias americanas no tienen segundos actos, dijo famosamente Francis Scott Fitzgerald, pero ese no es el caso de Ali. Renació de la brasa fría, pero como tantos otros grandes boxeadores no supo retirarse a tiempo.

La biografía es un libro gordo, pero eso no hace que sea lento, al contrario, uno quiere leer más y más. Es uno de los grandes libros del año.

Ali: A Life es solo uno de los muchísimos ejemplos de la obsesión de la literatura con la dulce ciencia, como llaman los antiguos al boxeo. De Jack London a Joyce Carol Oates, el box ha significado una oportunidad narrativa que ha tentado a las grandes plumas.

At the Fights: American Writers on Boxing (Library of America) es otro ejemplo de letras de filigrana alrededor del brutal deporte del trancazo.

El libro colecciona a varios escritores estadounidenses que han escrito sobre diversas peleas o simplemente reflexionan sobre la fascinación pública con un deporte que es pura agresión, sangre, huesos rotos y el momento glorioso del nocaut.

En At the Fights los escritores, algunos versados en el deporte, otros que escriben desde la ignorancia y la sorpresa, desentrañan el mito del boxeador, ese ser hambriento en más de un sentido, dispuesto a ser golpeado por 12 rounds a cambio de bolsas que a veces ni siquiera les pertenecen a ellos.

Esas historias de sufrimiento han inflamado la imaginación de los autores de ficción como F.X. Toole y W.C. Heinz.

Toole fue él mismo boxeador y sabe de las desgracias y las glorias del cuadrilátero. En Rope Burns (Harper Perennial), Toole cuenta historias que van del drama a la comedia con fluidez. Rope Burns es el libro que dio origen a Million Dollar Baby, la celebrada cinta de Clint Eastwood.

W.C. Heinz escribió en 1958 el libro The Professional (Da Capo Press), historia de un joven cuyo único sueño, su obsesión, es llegar a ser campeón del mundo. El mundo que envuelve al boxeador es retratado como quien cuenta un sueño: hay una cualidad onírica en la atmósfera de managers, empresarios, apostadores y simples pájaros de cuenta que rodean al peleador.

Es fin de año, quizá no es el mejor momento para hablar de golpes, pero yo que ustedes me metía entre las cobijas con algunos de estos volúmenes de grandes historias.

