La falta de proximidad física en los foros teatrales no ha frenado la creatividad de los montajes en busca de la reactivación de los espacios escénicos. Prueba de ello es la instalación teatral inmersiva “Blindness”, una obra sin actores que sumerge al público en una experiencia auditiva guiada por la voz de Marina de Tavira y basada en el “Ensayo sobre la ceguera” del Nobel de Literatura 1998, José Saramago, con la que dos semanas atrás reabrió el Teatro de los Insurgentes después del cierre por la implementación del semáforo sanitario en rojo.

La obra está adaptada por el multipremiado dramaturgo inglés Simon Stephens y se estrenó en el Donmar Warehouse, de Londres, en 2020. La adaptación al español fue dirigida por Mauricio García Lozano, quien replicó a detalle la puesta original, y producida por Tina Galindo y Claudio Carrera en sociedad con Diego Luna y Luis Gerardo Méndez.

“Los que estamos aquí somos gente de teatro y este proyecto de alguna manera es una carta de amor y de esperanza para la humanidad por lo que está pasando, pero también es para el teatro. Hay que decirlo, este no es teatro en sí, pero es una manera de reactivar el teatro, de reactivar los trabajos de los técnicos y de la gente que vive de él. Estoy muy contento de ver la respuesta, la gente sale muy conmovida. Es una obra dura, es muy catártica pero también muy esperanzadora”, declaró Luis Gerardo Méndez en conferencia este martes.

Actuar para el micrófono

Mucho de la magia en “Blindness” es su diseño sonoro binaural, es decir que la grabación se registra con varios micrófonos dispuestos de manera determinada para ofrecer al escucha una sensación de tridimensionalidad. Marina de Tavira relató las particularidades del trabajo actoral frente a esta tecnología.

“La hicimos dentro de un teatro, el micrófono con el que se grabó, sobre todo en la segunda y en la tercera parte, es un binaural, que tenía la forma de una cabeza con oídos e iba conmigo a todas partes, se acostaba en una cama y yo estaba cerca o lejos de él y él era mi referencia. Ese micrófono es el esposo de mi personaje, una mujer que es la única que no se contagia del extraño virus y pierde la vista. Trabajamos en un teatro, no en una cabina donde te sientas a leer frente a un micrófono. Realmente fue una puesta en escena, el personaje se mueve alrededor del micrófono, si tiene que ir a una ventana, va; si tiene que tomar un objeto, lo toma”, compartió De Tavira.

Agregó que “si en momentos de crisis el teatro parece imposible, no es que lo sea, es que nos está ofreciendo una oportunidad de reinventarnos. A mí lo que me maravilla de este espectáculo es que si bien no es teatro como lo conocíamos, sí es una experiencia presencial teatral donde el espectador puede verse a los ojos con el otro. Es una experiencia que se comunica mejor habiéndola vivido”.

José Saramago, dijo De Tavira, hace evidente lo que le sucede al ser humano cuando no le queda más que la necesidad de sobrevivir, “nos hace ver qué pasa cuando vamos perdiendo todo y nada más nos volvemos pura supervivencia, quiénes somos capaces de empatía, quiénes no somos capaces de empatía, qué de nosotros sale ahí y lo lleva evidentemente hasta el límite”.

Para el productor Claudio Carrera “Blindness”, es una nueva prueba de que las crisis son la oportunidad para los artistas de apelar a la creatividad.

“Lo que estamos pasando ahorita sí va a quedar como ejemplo de cómo nos reinventamos cada quien, cómo le buscamos. En teatro mundial sí va a dejar esa huellita. Se estrena en dos semanas en Nueva York, ya la anunciaron en Hong Kong y en Nueva Zelanda. Para nosotros que hacemos teatro y para el público que va a venir nunca se nos va a olvidar este proyecto en este momento tan importante en la historia”, declaró el productor.

“Blindness”