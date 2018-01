Aprendiendo a leer con John Baldessari es una exposición que solo se podría ver en el Museo Jumex: pretenciosa, ambiciosa, difícil de comprender y a final de cuentas interesante. El arte contemporáneo en su estado salvaje y sin concesiones.

John Baldessari (Estados Unido, 1931) hace algo divertido con su arte: da instrucciones. Como figura clave del arte del siglo XX, Baldessari trajo a escena sus “pinturas didácticas” en la que guía a aquellos que miramos a través de un arte que parece no tener pies ni cabeza.

Me explico: Aprendiendo a leer es la clásica exposición en la que es fácil sentirse desanimado porque no se entiende nada.

Paciencia. La obra de Baldessari tiene su propio magnetismo de tal suerte que el recorrido no es aburrido sino lleno de sorpresas (no se las echaré a perder describiéndolas aquí) con imágenes que uno ya creía conocer pero que aquí aparecen transformadas por la buena mano del artista.

Bladessari pertenece a una generación llena de gloria en el arte estadounidense. Le tocó, siendo todavía muy joven, el expresionismo abstracto de Jackson Pollock y Jasper Johns, y como Andy Warhol y Roy Litchenstein supo ver el mundo de imágenes en el que se convirtió el mundo moderno ante el advenimiento del cine, los cómics y todos los medios masivos.

Antes que cualquier otra cosa Baldessari es un cultivador de imágenes: las mima. Las trasplanta. Se las roba de huertos ajenos. Las cruza y crea frutos híbridos de sabores insospechados.

“Leer” a John Baldessari es una imposibilidad. Su obra, instrucciones y todo, no está hecha para ser apreciada pieza a pieza (al menos eso me parece a mí) sino en conjunto como si se pudiera ver la sala de un perspectiva de ojo de pájaro y luego, como con un microscopio, descubrir qué germen infectó a cada pieza.

La cultura pop tiene su lugar preponderante en esta exposición. Un visitante con buena cultura cinematográfica —aunque me freno: en el mundo de imágenes de la posmodernidad todos tenemos cultura de cine y de imaginario pop en general— será capaz de descubrir raíces de algunas piezas y se divertirá por su conversión, gracias al nuevo contexto, en una obra de arte plástica.

Aprendiendo a leer con John Baldessari no es necesariamente una exposición fácil pero no deja de ser atractiva. Arme usted mismo un rompecabezas para el que no hay instrucciones que valgan.

concepcion.moreno@eleconomista.mx

Museo Jumex

Cervantes Saavedra 303, Granada, Plaza Carso

Martes a domingo, 11 am a 8 pm

Entrada: $30