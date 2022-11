Aumentan infecciones respiratorias en menores a causa del VSR

Enfermedades respiratorias agudas distintas al Covid se vuelven a hacer presentes en la población mexicana y muestran un incremento en los últimos días. Para la Semana Epidemiológica 45 el número de casos es 24.1% más en relación con la semana 42; las entidades más afectadas son Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Con respecto al mismo periodo del año anterior esto significa un aumento de 63.6 por ciento.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, casi la mitad de los cuadros respiratorios se deben al virus sincicial respiratorio, le siguen los enterovirus y rinovirus. En general la tasa de incidencia nacional acumulada hasta la semana 45 en menores de un año es de 62,816 casos y 44,523 para el grupo de uno a cuatro años.

Sobre esta alza de casos, El Economista platicó con el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, infectólogo pediatra y director de enseñanza y desarrollo académico en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Explica que específicamente el virus sincicial respiratorio es una enfermedad viral común que se descubrió en 1956 y con muestras más antiguas han podido entender que siempre ha existido, sin embargo hoy se le pone mucho más atención y esto es bueno.

Dijo que a la edad de dos años, cualquier niño del mundo ya tiene anticuerpos contra este virus, porque es una infección muy frecuente, “desde antes de la pandemia, los estudios tanto nacionales como internacionales citan a este virus respiratorio como la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad y de enfermedad similar a influenza”. Asegura que como comunidad médica es el virus al que más le tiene miedo, ya covid no es tan letal en los niños pequeños como en los adultos.

Algo característico de esta enfermedad es su estacionalidad, se trata de un virus de otoño e invierno y quienes tienen mayor riesgo de morir son los niños prematuros, con enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar y niños con cardiopatías congénitas.

El especialista asegura que probablemente el público en general hasta antes de la pandemia no le hacía caso a estas enfermedades, pues ellos como comunidad médica tampoco supieron transmitir la relevancia de este padecimiento “pero VSR es un viejo enemigo y siempre ha sido trascendente”.

¿Qué es el Virus Sincicial Respiratorio?

Este virus causa una enfermedad denominada bronquiolitis, muy frecuente en los menores de un año, en mayores de esa edad se ven bronconeumonías; también hay estudios que han demostrado que cobra vidas en las personas mayores de edad. Este año un dato relevante es que se está presentando en niños de tres años en adelante.

Moreno Espinosa explica que lo que ha permitido que esta enfermedad se dimensione fue a partir de la pandemia de influenza, pues cada vez más centros empezaron a contar con bilogía molecular para hacer diagnósticos, a partir de que centros estatales u hospitales pequeños empezaron a utilizar PCR fue cuando estas enfermedades no solo tuvieron nombre, sino apellido. Es decir, “siempre habíamos sabido que la mayoría de las bronquiolitis las causaba el VSR, y se le llamaba neumonía pero ahora tenemos una prueba que lo confirma. Eso ha marcado una gran diferencia, sobre todo para su atención”.

Aunque desafortunadamente el VSR no deja gran inmunidad y tampoco la leche materna, que protege de una gran cantidad de virus, no lo hace tanto contra este virus, existe una terapia que se da dentro de los meses de invierno a los niños con características de ser atacados con mayor fuerza, “se trata de una inyección intramuscular cada mes durante cinco meses, son anticuerpos monoclonales pero no todo mundo tiene acceso a ellos por su elevado costo”.

Dijo que en parte del sistema público de atención está incluido en el cuadro básico, pero no sucede para todos. Asegura que sería de vital importancia que este aspecto se cubriera pues el costo/ beneficio es radical. “Un niño cardiópata que se hospitaliza por Virus Sincitial Respiratorio tendrá que estar hospitalizado de 3 a cuatro meses con baja probabilidad de sobrevivencia”. El costo humano es importante y se gastan varios millones de pesos en atención que no tienen nada que ver con lo que hubiera costado el anticuerpo monoclonal para prevenirlo. “Hoy es una estrategia que aunque es cara es la mejor”.

Estrategias contra la enfermedad

El especialista comparte que el Covid ha cambiado el ciclo de otros virus, por ello los médicos tienen que estar acostumbrados a documentarse sobre los reportes semanales de epidemiología que son publicados por la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud, esto para saber la actividad real tanto del VSR como de otros virus que conviven como influenza y Covid-19. El mensaje también es para los padres de familia, para que busquen más información al respecto y estén pendientes de una enfermedad que es tan habitual en los pequeños “no se trata de una enfermedad rara ni nueva”.

Para ello el doctor explica que los síntomas habituales del VSR son: La dificultad respiratoria, si el niño respira más rápido, si la nariz se abre y se cierra, si sus costillas se mueven de manera exagerada, un color morado, si los movimientos del tórax y el abdomen no están coordinados, lo más seguro es que esté creando una bronquiolitis con neumonía, por lo que ese niño necesita de inmediato oxígeno, así como con el covid. También recalcó que no es una enfermedad febril, es decir, no sube tanto la temperatura.

Moreno Espinosa concluye que a veces las desgracias como el covid traen algo bueno, por lo que se espera que después de esta pandemia, la gente se siga involucrando en los procesos de salud enfermedad y que no olvidemos buscar la prevención.

Datos:

Los casos de covid han aumentado, de acuerdo con la información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los casos activos son 5,369 y la atención es predominantemente en casa con un 90.03% y 9.97% de hospitalizaciones.

Para influenza, en el acumulado de la temporada estacional (semana 40 de 2022 y hasta la 20 de 2023),se han confirmado 2,527 casos positivos a influenza por laboratorio, de estos, el 93.7% son debido a influenza AH3N2, 3.9% por influenza A no subtipificable, 2.2%por influenza AH1N1 y 0.2% por influenza B. En las primeras semanas de esta temporada, la curva epidémica de casos se encuentra por arriba de las curvas epidémicas de las últimas cinco temporadas, observando una alta transmisión en las últimas cinco semanas.

nelly.toche@eleconomista.mx