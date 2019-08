¿Dónde nació el chile en nogada? La historia más conocida es que se inventó en un convento en Puebla en honor a Agustín de Iturbide; otros, aseguran que existía desde antes como chile relleno con salsa de nuez.

La versión más famosa es la de un chile relleno de almendra, piñón, acitrón, durazno, pera, manzana y plátano macho; bañado en una salsa de nogada decorado con perejil y granada y se come en septiembre para gritar ¡Viva México!.

Sin embargo, desde hace varios años, diferentes restaurantes han buscado reinventar la versión “original” y algunos escogen ser más clásicos.

Xanat Bistro & Terrace del hotel JW Marriott México City (Andrés Bello 29, Polanco) propone un chile en nogada hojaldrado con algunas sorpresas por la chef Jennifer López, quien tiene ascendencia oaxaqueña.

“El chile poblano lo traen desde Calpan, Puebla y yo lo hago con las frutas tradicionales: carne molida de cerdo y de res con algunas especias como clavo nuez moscada, canela y Jerez seco. La nogada se hace con nuez de castilla y le ponemos un toque de queso de cabra”.

La versión es generosa y la nogada se coloca aparte adornada con piñones, no lo presentan bañado, por lo que el comensal puede ir poniéndole a cada bocado y se ofrece un maridaje con una copa de Champagne Taittinger Prestige Rose en una experiencia sublime e interesante.

En Xanat Bistro & Terrace experimentaron el año pasado con un timbal de chile en nogada y fue totalmente un reto para un platillo que tiene historia y que muchos esperan con ansias.

“Pero ahora, traté de regresar a la versión original pero con un toque contemporáneo con hojaldre para que fuera un poco crocantee. Aunque también tenemos la receta clásica por si la piden nuestros clientes”, comentó la chef Jennifer López.

El chile en nogada tiene un precio de $440 y $650 con maridaje de Champagne Taittinger Prestige Rose.

Chile en nogada estilo La Federal

El chef ejecutivo Rodrigo Reséndiz de La Federal, una cantina contemporánea en Santa Fe, señalo que hay muchas leyendas alrededor del famosos platillo.

“Algunos dicen que viene de un convento, otros que fue en una hacienda, pero la realidad es que el tema es desconocido. Lo que sí sabemos es que Puebla se lo apropió del chile… pero no por esto significa que son los mejores”.

Es tal el furor por los chiles en nogada, que hay competencia entre lugares y regiones en México por tener el mejor de México.

“Creo que depende mucho de lo que quieras generar con el platillo. En nuestro caso, nos basamos en la receta general pero con un toque especial; buscamos revolucionar el chile en nogada que va provocar sensaciones conocidas pero con algo nuevo y diferente”, señaló.

El chile en nogada de La Federal se presenta sin capeado y bañado en la famosa nogada que en el primer bocado estalla en boca ante una ”salsa” cremosa y espumosa que se queda en paladar de una manera sorprendente donde la nuez de castilla, la almendra y diferentes ingredientes se aprecian mientras seguimos untando cada bocado.

“Efectivamente, la nogada no es la tradicional, es más ligera pero muy cremosa que lleva queso crema y de cabra pero nosotros la hacemos con cinco procesos diferentes, no es licuar y ya; buscamos una nogada muy especial que no vas encontrar en otro lugar”, comentó Rodrigo Reséndiz, quien es muy famoso también en La Federal por su chamorro al horno o los timbales de Tuétano.

En la Federal se ofrece un maridaje con vinos espumosos (dulce y seco) de Freixenet México pero también se puede hacer con Mezcal Amores que potencia los sabores del platillo.

Por primera vez, el chile en nogada se ofrece en las tres sucursales de La Federal, Reforma, Santa Fe y en Puerto Vallarta hasta el mes octubre.

Chile en nogada 320 y maridado con vino o mezcal 390 pesos.

Hasta ahora, solo he probado dos chiles en nogada que resultaron diferentes y una delicia; sin embargo, la temporada apenas inicia y faltan varios por descubrir.

¿A usted le gusta el chile en nogada? ¿Cuáles son sus recomendaciones?

[email protected]