El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció este lunes la programación de su 17ª edición, a realizarse del 18 al 27 de octubre del 2019, que abrirá con la película El joven Ahmed, con la presencia del director belga Luc Dardenne y tendrá como invitado de honor al director ganador del Oscar James Ivory.

Este año, la Sección de Largometrajes Mexicanos está conformada por: Esto no es Berlín, de Hari Sama; Muerte al verano, de Sebastián Padilla; Mano de obra, de David Zonana; La paloma y el lobo, de Carlos Lenin; El paraíso de la serpiente, de Bernardo Arellano; Polvo, de José María Yazpik; Sanctorum, de Joshua Gil; Territorio, de Andrés Clariond, y Ya no estoy aquí, de Fernando Frías.

En el FICM participarán 60 cortometrajes, 11 documentales, 14 obras michoacanas y nueve largometrajes de cineastas de distintos estados del país. En total habrá más de 100 realizadores mexicanos presentando su trabajo.

Por sexto año consecutivo, el FICM presenta la Selección de Cortometraje Mexicano en Línea disponible a partir del 18 de octubre; el público podrá verla gratuitamente y votar por su favorita.

El jurado

El jurado estará conformado por: Eugenio Caballero, director de arte ganador del Oscar; José María Prado, exdirector de la Filmoteca Española; Michael Kutza, fundador del Festival de Cine de Chicago; la realizadora Lila Avilés; Nanako Tsukidate, integrante del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes; Oskar Alegria, realizador español; la actriz Diana Bracho; Carol Littleton, editora nominada al Oscar; Steve Seid, curador y archivista; Marina de Tavira, actriz nominada al Oscar; Cédric Succivalli, crítico de cine y consultor del Giornate degli Autori del Festival Internacional de Cine de Venecia; Lorenza Manrique, directora general de Estudios Churubusco; Jenny Mügel, coordinadora del Departamento de Programación Cultural del Goethe-Institut Mexiko, y Jorge Michel Grau, realizador mexicano.

Estrenos nacionales

Este año, se proyectará una muestra integrada con una selección de más de 40 estrenos de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, entre los que destacan El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein; No One Left Behind, de Guillermo Arriaga; El actor principal, de Paula Markovitch; Perdida, de Jorge Michel Grau; El son del chile frito, de Gonzalo Ferrari; y Cindy la regia, de Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón.

También se anuncia la celebración de un foro de cineastas indígenas que mostrarán su trabajo durante el encuentro fílmico.