Para la semana epidemiológica 22, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, se han registrado 1,035 casos de envenenamiento por mordedura de serpientes y 107,979 casos de picaduras de alacranes. La media anual es de 4,000 casos por mordedura y 300,000 por picaduras.

“La realidad es que nosotros los seres humanos hemos invadido el hábitat natural de esas especies, por lo tanto es muy común que cohabitemos con ellas” y sucedan este tipo de accidentes, explica Enrique Sandoval, biólogo y coordinador de la Red Internacional de Información de las Intoxicaciones Causadas por Animales Ponzoñosos (Redtox). Lo que no debe ser normal y no debemos permitir es que la gente fallezca por estos hechos, “porque tenemos un sistema de salud bueno, médicos capacitados y los mejores antídotos del mundo, que son seguros y eficaces”. En esta cadena, dijo, lo que falta es la comunicación, la información y la pronta respuesta.

Por ello Redtox lanzó una aplicación gratuita con la que el público en general podrá tener acceso a información y recomendaciones para prevenir accidentes por picadura o mordedura de diferentes animales ponzoñosos como alacranes, serpientes y arañas que, por su veneno, pueden ser letales en humanos. Con esta App se puede consultar de manera fácil los datos de las diferentes especies, de especialistas y hospitales por localidad, así como llamar al 911 en caso de emergencia.

La época de lluvias propicia más accidentes por picadura o mordedura

El especialista explica que en estas fechas la incidencia es mayor, debido a que nos encontramos en periodo de lluvias y estas especies tienden a buscar refugio y zonas secas. Así es como de manera más frecuente se introducen a los domicilios.

También con el intercambio de insumos se está viendo una mayor presencia, sobre todo en algunas zonas de la ciudad donde se encuentran las centrales de abastos y grandes espacios de intercambio de alimentos, además, las personas que viajan pueden haber transportado alguna especie en sus equipajes. Por otro lado tenemos los parques y zonas boscosas donde se hace senderismo cerca de la ciudad y que pueden representar un peligro.

De entrada, como medidas de prevención se sugiere no almacenar cosas, tratar de limpiar constantemente, no guardar alimentos fuera del refrigerador, lavar trastes y no dejar residuos de alimentos. Al acudir a espacios abiertos, llevar el calzado adecuado, no introducir las manos en madrigueras y si nos sentamos, cuidar que no haya hojarasca, donde puedan esconderse las especies.

Redtox reúne a los especialistas

Ante una picadura o mordedura la atención debe ser lo más rápida posible . Por ello, lo que se está haciendo a través de Redtox, una organización sin fines de lucro, es una red de expertos en clínica, medica, toxicólogos, biólogos, herpetólogos, taxónomos y epidemiólogos. “Durante los últimos 19 años este grupo ha ido generando un esquema de comunicación y de información que involucra hospitales, especialistas, se generan mapas de riesgo y ahora se integra la aplicación, con el fin de tener una comunicación más directa con médicos de primer contacto, especialistas e incluso la población”, explica Sandoval.

El primer objetivo de este recurso es la prevención, tratar de que no sucedan accidentes alertando sobre zonas de riesgo. Luego se tiene la parte de urgencias, para identificar los hospitales que tienen el antídoto disponible (esto todos los días está creciendo); también se identifica a la red de especialistas con las que cuenta el país, hoy se tienen registrados 242 y se van sumando más personas certificadas; también la información se utiliza como método de enseñanza y hoy se realiza una estrategia para vincular con los estados y desarrollar material informativo, sobre todo aquellos que tienen grupos étnicos.

“En el transcurso de este tiempo se ha identificado que las defunciones principalmente se dan en grupos étnicos porque las creencias e idiosincrasia sobre remedios caseros o brujos hacen pensar que se pueden curar así, desafortunadamente lo único que sabemos hasta hoy científicamente que neutraliza al veneno es el antiveneno, el antídoto” y este se administra a través de los diferentes centros de salud. De ahí la importancia de que se conozca este recurso, único en su tipo, tanto en México, como en el mundo, pues incluso otros países se han acercado a la organización para poder recibir capacitación y generar algo similar.

Araña violinista: ni está invadiendo, ni es nueva

En días pasados el gobierno municipal de Nezahualcóyotl emitió una alerta a la población a través de redes sociales, por presencia de una “araña violinista, especie nativa del Estado de México”. Sobre esta información, el biólogo explica: “Anteriormente se creía que solo teníamos una especie de araña violinista, hoy el doctor Alejandro Valdez Mondragón en Tlaxcala, ha identificado más de 40 especies en México”. Esto ayuda también a entender el comportamiento y distribución de variedades.

Dijo que aún nos faltan muchas especies por identificar y clasificar, pero respecto a esta especie que ahora está en boga en redes y medios de comunicación, el especialista especifica que esta especie fue descrita por Valdez Mondragón en el 2019, “en aquel momento se le denominó Loxosceles Tenochtitlán y se encuentra principalmente en la Ciudad de México, estado de México y Tlaxcala”.

Dijo que lo importante aquí es entender que esta araña ni está invadiendo, ni es una nueva especie, “las arañas han estado aquí durante miles de años y nosotros hemos invadido el hábitat. De repente sale información que hace que la población se preocupe y se empiecen a sacrificar indiscriminadamente a todos los arácnidos que se encuentren en la casa”.

El biólogo recordó que las arañas también son parte de la cadena alimenticia y un eslabón del ecosistema, por lo que es importante su presencia. Dijo que lo que podemos hacer, estar atentos y es reubicarlas, incluso en la nueva aplicación cuentan con una técnica de reubicación y medidas de prevención que pueden ayudar.

Para saber más:

Toda la información se puede consultar a través de: https://redtox.org/

La aplicación es gratuita y está disponible para descargar desde iOS y Android. El usuario puede navegar con su perfil de registro o sólo como visitante; además de hacerlo en modo online y offline.

Se cuenta con el apartado de Contacto en el que los usuarios pueden enviar sus dudas y fotografías.

Tiene disponibles las secciones de Especies, Expertos y Hospitales por ciudad; así como un blog con publicaciones nacionales e internacionales.

Cuenta con un botón de Ayuda (para usuarios registrados) para enviar la ubicación, en caso de que la persona haya sufrido un accidente.

Se puede llamar al 911 ante una emergencia y hay una guía para aplicar el método PAS (Proteger, Avisar y Socorrer para primeros auxilios).

Redtox App reúne el conocimiento, apoyo y voluntariado de más de 230 expertos, Laboratorios Silanes, 280 hospitales, así como de la academia a través de la vinculación con más de 50 universidades en México.

nelly.toche@eleconomista.mx