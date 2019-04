“La libertad de expresión es un derecho que está en retroceso en todo el mundo. Si nos ponemos a reflexionar, no hay una sola región en todo el mundo donde, en los últimos 15 años, esto haya mejorado”, lamentó este martes Sebastián Salamanca, oficial del Programa de Protección y Defensa de la ONG internacional Artículo 19 México y Centroamérica, durante su participación en la presentación de la decimocuarta edición de la gira de documentales Ambulante, para su turno en Ciudad de México, donde se llevará a cabo del 30 de abril al 16 de mayo.

El acompañamiento de la ONG en la programación de encuentro fílmico documental ha sido trascendental, toda vez que este es rico en propuestas fílmicas que abordan de manera extensa y desde distintas perspectivas las violencias de las que se es víctima en el país, incluyendo a las violencias perpetuadas contra el ejercicio de la libertad de expresión, mostradas en cintas a exhibirse como Disparos (Rodrigo Hernández Tejero y Elpida Nikou, 2018), la historia de un fotorreportero al que, ante el recrudecimiento de la violencia en Ciudad de México, la cámara que le abrió tantas puertas ahora pone en riesgo su vida, o Soles negros (Julie Elie, 2018), que hace un recorrido por todo el país a través de los distintos casos en los que simplemente por ser mujer, estudiante, periodista o activista cualquiera puede ser una víctima más de desaparición, asesinato o tortura.

“Tenemos gobernantes en todo el mundo que están montando sus discursos políticos con fundamento en que la prensa es el enemigo (...) En México lo sabemos, pero no somos conscientes. Y ese es el gran valor que veo de que en festivales como Ambulante se estén presentando obras como Soles negros, Los Panama papers y otras películas que tocan la libertad de expresión, temas de desaparecidos y el derecho a la verdad”, agregó el activista.

Instó a crear un mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos que funcione, que sea legítimo, eficiente y que otorgue medidas efectivas que logren que una persona que quiera hacer un documental del tipo que exhibirá la gira en las distintas sedes de esta ciudad no sufra amenazas y pueda hacer su trabajo sin ninguna reprimenda.

“Eso no lo tenemos actualmente en México, principalmente porque aún estamos discutiendo aquí que para tener mecanismos de protección necesitamos del Estado y no podemos confiar en el Estado si estamos discutiendo a nivel de calle y en redes sociales si estamos frente a un narco-Estado o frente a un Estado legítimo. En tanto no resolvamos esa discusión no vamos a saber si es un aliado o es ambas cosas”, declaró.

Dijo que es necesario saber quién ordenó los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdés, quién ordenó torturar y secuestrar a Lydia Cacho. Agregó que “antes de no saberlo no vamos a poder pensar en el ejercicio de la libertad de expresión en México y vamos a seguir cargando esta cruz a nuestras espaldas de ser el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el continente”.

Celebró la importancia de iniciativas como Ambulante, en las que todavía es posible abrir la conversación sobre los temas de violencia y libertad de expresión.

La programación

Ambulante presentará un programa de 305 actividades en 39 sedes de Ciudad de México, entre proyecciones, performances, talleres, encuentros, un seminario y Salón Transmedia, el cual estará disponible para el público en el Centro de Cultura Digital, con una selección de nueve relatos interactivos y transmedia.

En Ciudad de México se presentarán títulos que no se exhibieron durante la gira por la República. Uno de ellos es Mar de sombras, en el que el periodista Carlos Loret de Mola denuncia los efectos de la pesca ilegal de totoaba en el mar de Cortés, lo cual tiene al borde de la extinción a la vaquita marina, un documental por el que Loret de Mola ha recibido amenazas de muerte.

Muchas de las proyecciones contarán con la presencia de sus realizadores y protagonistas. La función inaugural se llevará a cabo el martes 30 de abril, a las 8 de la noche, en la explanada de la Plaza de la República, con la proyección del documental Familia de medianoche, de Luke Lorentzen. La entrada será gratuita en 55% de los eventos.

La programación de la gira puede consultarse en ambulante.org

[email protected]