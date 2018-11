La vacunación es una de las estrategias de cuidado de la salud más importantes para prevenir el surgimiento de enfermedades. Éstas evitan hasta 3 millones de muertes al año, sin embargo, con todo y eso, esta práctica aún tiene limitantes importantes.

En México, casi 50% de los mexicanos de 20 a 59 años de edad no cuenta con cartilla de vacunación y quienes la tienen —más de 5 millones—, no han completado su esquema de inmunización o no han recibido ninguna vacuna. Su aplicación no debe ser una cuestión limitada por la edad o desabasto, sino una acción permanente percibida como parte de un modelo de prevención de enfermedades y de promoción del envejecimiento.

Con esta evidente problemática se dio a conocer un espacio dirigido y vinculado para dar respuesta a las necesidades de inmunización. Se trata de un centro de vacunación que tendrá como principal enfoque los adultos. “Después de un año y medio de gestiones y de tocar puertas, se consiguió. Somos el primero en existir bajo un convenio de una empresa privada, con un hospital”, explicó la doctora Atenea Lanz Uribe, creadora del programa Vacunación a tu Alcance, en Médika Novarum, miembro de la Sociedad Mexicana de Vacunología y Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, en entrevista.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las vacunas nos protegen de al menos 26 enfermedades y reducen la propagación de la resistencia a los antibióticos, al evitar que se produzcan las enfermedades. La vacunación es la inversión sanitaria preventiva más efectiva en materia de salud, aun así, las autoridades mexicanas en esta materia han reconocido que no tienen el alcance suficiente para atender a toda la población.

“México tiene una cartilla ejemplar a nivel pediátrico; sin embargo, a otros niveles es muy pobre”, aseguró Lanz Uribe. “Nuestro propósito es tener un lugar accesible dirigido adolescentes, adultos, grupos de riesgo y viajeros. Surgimos como un elemento que favorezca y complemente a la iniciativa pública, que haya cercanía y cuidando el producto a través de un centro seguro y con una red fría adecuada”.

Por su parte, el doctor Roberto Carreño, gerente de Investigación, Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos de vacunas en GSK México, agregó: “la vacunación debe ser permanente y diferenciada de acuerdo con nuestra edad, para prevenir enfermedades, discapacidades y defunciones por padecimientos que se previenen por medio de la inmunización, tales como difteria, sarampión, parotiditis, tosferina, neumonía, poliomielitis, infección por VPH, rubéola y tétanos”.

En este esfuerzo en el que participan el Hospital San Ángel Inn Patriotismo y la empresa Médika Novarum, también se tiene un enfoque de educación para la salud, “para cambiar cultura y enfoques ya que sobre el tema hay muchos mitos alrededor y detrás de ella. Esto, inclusive, favorece a la resistencia de tan sólo buscar información”, explicó la especialista. Dijo que frases de los usuarios como: “No son seguras”, “no son efectivas”, “es pura agua” o “me voy a enfermar”, obedecen a una mala información. “Debemos saber sobre reacciones secundarias o sobre el tipo de inmunzación que se recibe, todo esto es educación”.

La clínica de vacunación trabajará con cita los días jueves y sábado de 9:00 a 13:00 horas, y viernes de 13:00 a 18:00 horas. Los números de teléfono para hacer contacto son: 47704870, ext. 1011, y 55321053, ext. 6102. También habrá servicios de urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año dentro del hospital. “Queremos ser accesibles en todos los sentidos, incluso en la parte económica. Conociendo las demandas de la población y enfrentando un tema de desabasto, estamos preocupados, pero, también, ocupados para tener abasto en el centro de vacunación y tratar de garantizar la seguridad anual”, concluye Lanz Uribe.

[email protected]