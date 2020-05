La reactivación de la vida cultural en Alemania, un país en el que comienza la relajación gradual de las medidas restrictivas, es aún paulatina e incierta, sobre todo para aquellas disciplinas artísticas que requieren de la participación de grandes colectivos; es el caso de la danza contemporánea y el ballet clásico. Las decisiones en el país europeo para la reactivación del pulso artístico serán paradigmáticas para las correspondientes a mediano plazo en este lado del hemisferio.

“La semana pasada fue la primera vez que los bailarines pudimos entrar al teatro, pero no en una condición normal. Lo han hecho con mucho cuidado. Somos 90 bailarines. Para poder entrar nos dividieron en 12 grupos. Es lo único que se nos tiene permitido. Cada grupo está integrado entre seis y nueve personas. Entramos cada cierto tiempo, tenemos determinados minutos para cambiarnos y para entrar al salón. Al salir hay que desinfectar las barras. Es solo para entrenamientos, no tenemos la oportunidad de hacer ensayos porque todo eso implica contacto. Aunque poco a poco la vida vuelve a la normalidad, para los artistas va a tomar más tiempo”.

Así lo compartió la mexicana Elisa Carrillo Cabrera, prima ballerina del Staatsballett Berlin, durante la conferencia de prensa vía remota desde la capital alemana, ofrecida este lunes para anunciar que la tercera edición de Danzatlán Festival Internacional de Danza se llevará a cabo de manera digital del 22 al 29 de mayo, con una oferta de 35 actividades de las que tomarán parte bailarines y coreógrafos de las compañías de mayor prestigio, todas totalmente gratuitas a través de distintas herramientas de visualización en redes sociales y páginas de internet.

“Todavía no tenemos una fecha de cuándo se va a comenzar a trabajar, digamos, de una manera normal. Hasta ahora, por lo menos en Berlín, no hay indicación de cuándo vamos a tener funciones. Los teatros empezaron a abrir el acceso a sus trabajadores. Primero empezaron con la gente de las oficinas y ahora, poco a poco, comienzan con los bailarines. Nos separan así porque si ven que en dos semanas alguien de los pequeños grupos se enferma, se quita ese grupo automáticamente para que no se enfermen los demás. Es la manera de detectarlos y tener todo muy controlado. Veremos si a partir de septiembre u octubre podemos ofrecer algo, pero no hay nada oficial”, añadió.

Lo destacado del programa

La tercera edición de Danzatlán ofrecerá presentaciones grabadas en video de compañías de prestigio, como el Ballet de la Ópera de Bratislava (Eslovaquia), Les Ballets Jazz (Canadá), el Grupo Corpo (Brasil), la Compañía Antonio Gades (España), el Ballet de la Ópera de Perm y el Eifman de San Petersburgo (Rusia), así como las compañías mexicanas Nacional de Danza, de Danza del Estado de México, la Tania Pérez Salas, la A Poc A Poc y el Ballet de Monterrey.

Destacarán las presentaciones de Los hermanos Karamazov, del Ballet Eifman; Kosmos, de Les Ballets Jazz. Se transmitirá la adaptación Infinita Frida Covid-19, con Elisa Carrillo como protagonista y bajo la dirección del coreógrafo ruso Yuri Smekalov, quien asumió el reto sin precedentes de trabajar con bailarines de manera remota y ensamblar una historia grabada a la distancia. Para cerrar el festival, se transmitirá la Gala del Kremlin. Las estrellas de ballet del siglo XXI, de la que tomó parte la bailarina mexicana y el también primer bailarín del StaatsBallett Berlin, Mikhail Kaniskin.

Estrellas de este arte escénico como Iana Salenko, María Khoreva, Evgenia Obraztsova, Julian Mackay, Yolanda Correa y Vladimir Malakhov impartirán clases magistrales a través de transmisiones vía Instagram. Además, a lo largo del festival, la bailarina mexicana Miriam Aranda ofrecerá el taller “Descubriendo el mundo de la danza”, para el público infantil.

Las transmisiones se efectuarán a través de los portales y cuentas en redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, Danzatlán y la página oficial de la bailarina Elisa Carrillo. Para conocer el programa a detalle, consultar: http://www.danzatlan.com/.

