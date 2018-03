Los medios sociales cambiaron el consumo de la televisión en México, con 9 de cada 10 mexicanos registrados en alguna red social. Siete de cada diez internautas, se conectan a Internet a través de un smartphone, lo que ha facilitado la interacción con los programas de TV a través de sociales interactúen con los contenidos de la pantalla chica, generando una nueva forma de impactar a los televidentes.

Los eventos deportivos como el Super Bowl, los programas en el prime time de la televisión, los eventos especiales como las premiaciones y los contenidos en streaming son los favoritos de los mexicanos para escribir tuits e interactuar a través de redes sociales.

1. Eventos deportivos

Podría pensarse que los mexicanos tuitean más sobre los deportes mexicanos, pero al igual que en Estados Unidos, el juego disputado entre las panteras de Carolina y los broncos de Denver, en el Super Bowl 50, fue el evento deportivo del 2016 que más tuits provocó en México (755,000 tuits, según la consultora Nielsen). El segundo fue el partido de futbol soccer en la Copa América Centenario, México-Chile (616,000 tuits), seguido por el encuentro entre Real Madrid contra Atlético de Madrid en la Liga de Campeones (442,300 tuits).

A diferencia de los eventos deportivos que generaron más tuits en México, los que hicieron que más personas interactuaran en redes sociales fueron La final Tigres-América (18.2 millones de interacciones), el partido América-Guadalajara (12.5 millones) y el de Cruz Azul-América (5.9 millones), hasta el 2016, según la especialista en mercadeo Nielsen.

2. Over the top

Los programas over the top, conocidos por sus siglas OTT (contenido transmitido o difundido a diferentes dispositivos como smartphones, tabletas o Smart TVs a través de Internet) se han ganado el corazón de los espectadores mexicanos. Netflix registró 5.12 millones de suscriptores fuera de Estados Unidos hasta octubre del 2016, haciéndolo el servicio favorito, por lo que no es sorpresa que sus contenidos hayan generado la mayor cantidad de tuits e interacciones dentro de la categoría.

En el 2016 los mexicanos tuitearon más sobre Orange is the New Black (109,700 tuits), House of Cards (47,300 tuits) y Shadow Hunters: The Mortal Instruments, pero decidieron interactuar principalmente con los contenidos de Netflix. Club de Cuervos registró 1.3 millones de interacciones, Stranger Things, 907,800 y The OA, 223,500, según Nielsen.

3. Entretenimiento

La televisión sigue impactando a los usuarios de redes sociales con los viejos formatos de entretenimiento que han funcionado para las grandes televisoras. MasterChef Junior México, transmitido por TV Azteca fue el programa que generó la mayor cantidad de tuits (255,900), seguido por el Especial de Comedia de Telehit (151,600 tuits) y en tercer lugar Sabadazo, de Televisa (142,600).

Los contenidos televisivos con los que hubo una mayor cantidad de interacciones fueron muy parecidos a los más tuiteados, con la excepción de The Walking Dead. El primer lugar en interacciones fue Maratón Telehit (711,600 interacciones), The Walking Dead, transmitido por Fox (569,000), MasterChef México (325,900) y sorprendentemente La Rosa de Guadalupe (208,100), según Nielsen.

¡Ya viene 2017! ¿Qué sorpresas nos esperan? ¡Inicia el año con los mejores Chefs en el especial de #MasterChefMx! pic.twitter.com/GWP9ZgNiXH — MasterChef México (@MasterChefMx) 29 de diciembre de 2016

4. Especiales

Los mexicanos dedicaron una mayor cantidad de tuits a las premiaciones. En primer lugar se posicionó la 88 edición de los Oscar (1.6 millones de tuits), seguido por los premios MTV MIAW (594,700) y la edición cincuenta y ocho de los Grammy Awards (431,800).

En el caso de las interacciones en redes sociales, el top 3 se integró por las premiaciones, excepto por un evento de Televisa. El programa especial con el que interactuaron más usuarios fueron los American Music Awards (1.5 millones de interacciones), los MTV Video Music Awards (935,400) y el Teletón (727,900), según Nielsen.

La interacción del público con la televisión demuestra que los mexicanos no la han abandonado, más bien han transformado la forma de ver TV, incluyendo las redes sociales en la comunicación con las televisoras.

Twitter: @pegatinaa

